Những điều cần lưu ý khi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có việc làm mới

Khi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tìm được công việc mới và ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ đủ 1 tháng trở lên, pháp luật xác định người lao động đã "có việc làm". Trong tình huống này, người lao động và doanh nghiệp tuyển dụng cần nắm rõ và thực hiện một số quy định.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ, người lao động được xác định là có việc làm khi giao kết HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày được xác định có việc làm chính là ngày HĐLĐ có hiệu lực pháp luật ghi trong hợp đồng.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày HĐLĐ có hiệu lực (ngày được xác định có việc làm), người lao động có trách nhiệm thông báo với tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng TCTN.

Người lao động nộp thông báo theo Mẫu số 17 trực tiếp hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, kèm theo bản sao HĐLĐ đã giao kết.

Trường hợp chưa nhận được bản sao HĐLĐ, người lao động phải làm bản cam kết nêu rõ ngày HĐLĐ có hiệu lực, lý do chưa cung cấp được bản sao HĐLĐ và có trách nhiệm nộp bổ sung bản sao HĐLĐ trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hợp đồng.

Khi người lao động thực hiện thông báo chấm dứt hưởng TCTN đúng quy định, thời gian đóng BHTN đã đóng mà chưa hưởng TCTN sẽ được bảo lưu để làm căn cứ tính hưởng cho lần tiếp theo.

Nếu người lao động không thực hiện thông báo theo quy định, họ sẽ không được bảo lưu thời gian đóng BHTN, đồng thời bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc phải nộp lại cho cơ quan BHXH số tiền TCTN đã nhận sai quy định.

Doanh nghiệp có trách nhiệm giao HĐLĐ cho người lao động trong thời hạn 2 ngày làm việc để họ làm thủ tục thông báo với cơ quan dịch vụ việc làm công.

Đồng thời, doanh nghiệp lập và nộp hồ sơ đăng ký/báo tăng BHXH bắt buộc (gồm BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp) cho người lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (ngày HĐLĐ có hiệu lực).

Việc đăng ký tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động phải được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn. Trường hợp chậm đăng ký, chậm đóng hoặc trốn đóng BHXH, BHTN, doanh nghiệp có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính phát sinh do chậm đóng.