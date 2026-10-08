Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất từ tháng 10/2026

Chi tiết cách tích hợp tài khoản An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

Ngày 7/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, từ ngày 01/10/2026, người dân có thể nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thông qua "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng VneID.

Nếu người thụ hưởng chưa tạo tài khoản và chưa ủy quyền cho người khác nhận thay, việc chi trả được thực hiện bằng hình thức khác theo quy định.

Để thực hiện tích hợp tài khoản An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, yêu cầu công dân phải có tài khoản định danh mức độ 2. Sau đó thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng VNeID và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2.

Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Bước 2: Chọn vào mục "An sinh xã hội"

Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Bước 3: Tiếp tục chọn vào mục "Tài khoản hưởng an sinh xã hội"

Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Bước 4: Nhập passcode gồm 06 chữ số để truy cập

Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Bước 5: Chọn tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội. Sau đó tiếp tục điền thông tin tài khoản ngân hàng mà mình đã chọn để liên kết như hình bên dưới.

Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào từng mục và tích chọn bên dưới phần thông tin "Tôi đã đọc Mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân" rồi chọn "Tiếp tục" để thực hiện việc gửi yêu cầu liên kết.

Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Bước 6: Sau khi đã nhấn tiếp tục thì sẽ được chuyển tiếp đến màn hình bên dưới với thông báo là đã gửi yêu cầu thành công và chờ xét duyệt.

Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Việc nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thông qua "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng VNeID góp phần hiện đại hóa phương thức chi trả an sinh xã hội, giảm phụ thuộc vào tiền mặt, đồng thời tăng tính thuận tiện, minh bạch và an toàn trong quá trình chuyển tiền đến người thụ hưởng.

Để bảo đảm người dân được hưởng thụ các chế độ, chính sách An sinh xã hội của Nhà nước một cách đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, an toàn và thuận tiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân chủ động cài đặt và tích hợp tài khoản An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Tính năng vượt trội của việc nhận lương hưu qua VNeID

Theo Công an TPHCM, tính năng vượt trội của việc nhận lương hưu qua VNeID đó là linh hoạt, đa dạng hình thức liên kết nhận tiền: Người dân không bắt buộc phải mở một tài khoản ngân hàng mới. Tính năng "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên VNeID cho phép tích hợp linh hoạt 1 trong 3 loại hình: Tài khoản ngân hàng thông thường, Ví điện tử, hoặc Tài khoản tiền di động (Mobile Money).

Theo đó, người dân được tùy chọn kết nối 1 trong 3 loại tài khoản chính chủ phù hợp nhất với thói quen sử dụng của mình. Khi áp dụng tiện ích này, người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản được liên kết.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội có thể ở nhà vui vầy cùng con cháu hay đi du lịch mà vẫn nhận được tiền đúng ngày.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Ngoài ra, người dân có thể đổi thông tin nhận tiền trực tuyến chỉ trong vài phút: Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan BHXH để làm thủ tục đổi số tài khoản hoặc đổi ngân hàng như trước, người hưởng lương hưu hiện tại có thể chủ động thao tác thay đổi số tài khoản nhận tiền ngay trên ứng dụng VNeID. Hệ thống sẽ tự động xác thực trực tuyến dữ liệu với ngân hàng.

Đáng nói, tiện ích này mang lại tính an toàn tuyệt đối, bảo mật chính chủ. Để nhận lương hưu qua phương thức này, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử bắt buộc phải trùng khớp hoàn toàn với dữ liệu định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID. Cơ chế này giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro bị người khác mạo danh, nhận nhầm hoặc thất lạc tiền lương.

Ngoài ra, tiện ích này còn giúp người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội dễ dàng theo dõi lịch sử nhận tiền, biến động số dư và các khoản hỗ trợ an sinh khác từ ngân sách Nhà nước một cách rõ ràng. Bên cạnh lương hưu, tài khoản này còn dùng để nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội hoặc tiền hỗ trợ từ thiện sau này.