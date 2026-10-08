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Công an tìm người tên Đỗ Bích Hải SN 1971 và Nguyễn Nam Hùng SN 1967

| | Xã hội

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm người đàn ông tên Nguyễn Nam Hùng và bà Đỗ Bích Hải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ngày 8/10/2026 cho biết đang xác minh nguồn tin tố giác tội phạm của nhiều công dân cùng tố giác: Nguyễn Nam Hùng (SN: 1967) và Đỗ Bích Hải (SN: 1971), cùng trú tại số 71 phố Lê Lợi, phường Hà Đông, TP Hà Nội có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng thông qua hình thức nhận tiền gửi tiết kiệm dưới dạng viết giấy vay tiền nhưng sau đó không trả.

Ông Nguyễn Nam Hùng (trái) và Đỗ Bích Hải - Ảnh: Công an Hà Nội

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Nguyễn Nam Hùng và Đỗ Bích Hải hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm người đàn ông tên Nguyễn Nam Hùng và bà Đỗ Bích Hải.

Công an Hà Nội đề nghị ai biết thông tin hoặc phát hiện các đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trên ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Điều tra viên Bạch Thanh Tùng, SĐT 035.861.6080), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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