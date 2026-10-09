Từ 5/10/2026, người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi nhận trên 800.000 đồng/tháng trợ cấp (không phải lương hưu)

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, một số nhóm người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi đáp ứng điều kiện quy định được hưởng khoản trợ cấp xã hội hằng tháng với mức mới.

Câu 1: Từ ngày 05/10/2026, người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc diện hỗ trợ nhận mức trợ cấp bao nhiêu?

A. Mức tiền 540.000 đồng/tháng

B. Mức tiền 810.000 đồng/tháng ✔

C. Mức tiền 1.080.000 đồng/tháng

D. Mức tiền 1.350.000 đồng/tháng

Giải thích:

Căn cứ Điều 6 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, công dân từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc diện hỗ trợ sẽ được nhận khoản trợ cấp xã hội là 810.000 đồng/tháng.

Quy định này áp dụng từ ngày 05/10/2026, góp phần bảo đảm nguồn thu nhập cơ bản cho người cao tuổi không có lương hưu.

Đáp án đúng là: B. Mức tiền 810.000 đồng/tháng

Câu 2: Khoản tiền trợ cấp 810.000 đồng/tháng cho nhóm đối tượng này được tính theo công thức nào?

A. Mức chuẩn 500.000 đồng nhân hệ số 1,5

B. Mức chuẩn 540.000 đồng nhân hệ số 1,0

C. Mức chuẩn 540.000 đồng nhân hệ số 1,5 ✔

D. Mức chuẩn 540.000 đồng nhân hệ số 2,0

Giải thích:

Theo quy định, khoản tiền 810.000 đồng/tháng được xác định bằng cách lấy mức chuẩn trợ giúp 540.000 đồng nhân với hệ số 1,5 theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP.

Công thức tính toán mới này góp phần trực tiếp nâng cao mức sống an sinh cho nhóm đối tượng bảo trợ xã hội trên toàn quốc.

Đáp án đúng là: C. Mức chuẩn 540.000 đồng nhân hệ số 1,5

Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định điều kiện để người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi được hưởng khoản trợ cấp xã hội hằng tháng này, không phải lương hưu. (Ảnh: LSVN)

Câu 3: Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo cần có thêm điều kiện gì để hưởng trợ cấp?

A. Không có người phụng dưỡng theo quy định ✔

B. Có duy nhất một người phụng dưỡng hợp pháp

C. Có đúng hai người phụng dưỡng theo quy định

D. Có người nuôi dưỡng đầy đủ theo quy định

Giải thích:

Theo quy định, nhóm đối tượng thụ hưởng là người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo và không có người phụng dưỡng theo quy định.

Chính sách tập trung nguồn lực hỗ trợ trực tiếp cho nhóm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong cuộc sống.

Đáp án đúng là: A. Không có người phụng dưỡng theo quy định

Câu 4: Ngoài hộ nghèo, nhóm người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi nào khác được nhận khoản trợ cấp này?

A. Người khuyết tật mức độ nhẹ

B. Người khuyết tật mức độ vừa

C. Người khuyết tật mức độ nặng ✔

D. Người khuyết tật đặc biệt nặng

Giải thích:

Bên cạnh đối tượng thuộc hộ nghèo, người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi là người khuyết tật nặng cũng thuộc diện nhận khoản trợ cấp 810.000 đồng/tháng.

Chính sách bảo đảm an sinh xã hội kịp thời cho những cá nhân yếu thế về sức khỏe và không có nguồn thu nhập ổn định.

Đáp án đúng là: C. Người khuyết tật mức độ nặng

Câu 5: Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định về mức trợ cấp xã hội mới chính thức có hiệu lực khi nào?

A. Ngày 01 tháng 07 năm 2026

B. Ngày 01 tháng 10 năm 2026

C. Ngày 05 tháng 10 năm 2026 ✔

D. Ngày 01 tháng 01 năm 2027

Giải thích:

Nghị định 335/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2026. Mức trợ cấp xã hội hằng tháng 810.000 đồng cũng chính thức áp dụng từ mốc thời gian này.

Chính quyền địa phương có trách nhiệm rà soát danh sách để tổ chức chi trả kịp thời cho đúng đối tượng thụ hưởng.

Đáp án đúng là: C. Ngày 05 tháng 10 năm 2026