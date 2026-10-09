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Hà Nội: Cháy cửa hàng xe máy, hàng chục chiếc xe bị thiêu rụi

| | Xã hội

Tối 8/10, một vụ hoả hoạn xảy ra tại cửa hàng bán xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội). Lửa bốc lên dữ dội thiêu rụi hàng chục xe máy bên trong.

  Theo người dân, vào khoảng hơn 22h cùng ngày, họ phát hiện có cháy tại cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội).

Do bên trong chứa nhiều xe máy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm bên trong.

Phát hiện có cháy, nhiều người ở trong nhà nhanh chóng chạy ra ngoài thoát thân.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khu vực phía trước đường Nguyễn Khánh Toàn được phong toả, cấm phương tiện di chuyển phục vụ công tác chữa cháy.

Đến hơn 23h đám cháy được dập tắt. Bên trong hàng chục xe máy bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Theo Thanh Hà

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