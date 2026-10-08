Nườm nượp khách đến Hồ Hoàn Kiếm trải nghiệm cầu dải lụa, khung gương ngày đầu mở cửa
Theo Nam Giang |
08-10-2026 - 21:28 PM |
Xã hội
Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về check-in, khám phá không gian "Dải lụa ký ức" với thiết kế cầu cạn độc đáo trong ngày đầu tiên mở cửa 8/10
Theo Nam Giang
Thanh Niên Việt
Theo Thanh Niên Việt
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