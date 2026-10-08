Nườm nượp khách đến Hồ Hoàn Kiếm trải nghiệm cầu dải lụa, khung gương ngày đầu mở cửa

Phương Linh và Thu Anh (20 tuổi, phường Hai Bà Trưng) cho biết đi dạo qua vực này thấy khác lạ và đông người nên tò mò. ﻿ "Em bất ngờ khi thấy bên hồ Hoàn Kiếm lại có cảnh quan độc đáo và lạ mắt như vậy, đặc biệt là khung gương", Linh nói.