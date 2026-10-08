Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nườm nượp khách đến Hồ Hoàn Kiếm trải nghiệm cầu dải lụa, khung gương ngày đầu mở cửa

| | Xã hội

Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về check-in, khám phá không gian "Dải lụa ký ức" với thiết kế cầu cạn độc đáo trong ngày đầu tiên mở cửa 8/10

Nườm nượp người kéo đến hồ Hoàn Kiếm check-in cầu cạn và khung gương.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), UBND phường Hoàn Kiếm triển khai không gian Dải lụa ký ức tại khu vực phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.

Trong ngày đầu tiên mở cửa, khu vực cảnh quan phía Tây hồ Hoàn Kiếm thu hút hàng nghìn lượt khách đến trải nghiệm, chụp ảnh, check-in bên cây cầu hình dải lụa và khung gương độc đáo.

Không gian này được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho cảnh quan, đồng thời đem đến những trải nghiệm mới tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vốn quen thuộc với người dân và du khách trong dịp 10/10.

Cầu được thiết kế cao 0.5 -1.5 m. Khách di chuyển ngay phía trên thảm cỏ và tầng cây thấp, hạn chế tác động trực tiếp lên khu vực rễ cây lớn.

Khách Tây check-in bên cây cầu uốn lượn như dải lụa.

Điểm được đặc biệt chú ý là những khung gương được bố trí trên tuyến cầu cảnh quan uốn lượn giữa không gian cây xanh.

Khu vực này thu hút đông người dân, du khách tham quan, chụp ảnh.

Qua mỗi góc gương, Hồ Gươm, Tháp Rùa, hàng cây và dòng người qua lại tạo nên những khuôn hình khác lạ.

Lan Anh (phường Từ Liêm, Hà Nội) thích thú khi được trải nghiệm cảnh quan tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. "Nhiều góc để check-in mình cũng loay hoay để chọn được vị trí ưng ý", Lan Anh nói.

Phương Linh và Thu Anh (20 tuổi, phường Hai Bà Trưng) cho biết đi dạo qua vực này thấy khác lạ và đông người nên tò mò. ﻿ "Em bất ngờ khi thấy bên hồ Hoàn Kiếm lại có cảnh quan độc đáo và lạ mắt như vậy, đặc biệt là khung gương", Linh nói.

Bồn hoa đa sắc phản chiếu qua khung gương thu hút nhiều thiếu nữ chụp ảnh.

Dải lụa ký ức được trưng bày từ ngày 8/10 đến hết 2/12 tại khu vực vỉa hè, đường dạo ven hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.

Theo Nam Giang

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất từ tháng 10/2026

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý thay đổi mới nhất từ tháng 10/2026 Nổi bật

Ngày mai, nhiều khu vực xuất hiện mưa to đến rất to

Ngày mai, nhiều khu vực xuất hiện mưa to đến rất to Nổi bật

Cận cảnh đại lộ 10 làn xe, rộng 62m 'đẹp như mơ' sắp phục vụ sự kiện VVIP 2027 của Việt Nam

Cận cảnh đại lộ 10 làn xe, rộng 62m 'đẹp như mơ' sắp phục vụ sự kiện VVIP 2027 của Việt Nam

20:55 , 08/10/2026
Thảo Rằn Ri và mối giao du với giới ‘giang hồ mạng’

Thảo Rằn Ri và mối giao du với giới ‘giang hồ mạng’

20:33 , 08/10/2026
Nguyên nhân thanh sắt từ tầng cao rơi trúng đầu nam bảo vệ ở Hà Nội

Nguyên nhân thanh sắt từ tầng cao rơi trúng đầu nam bảo vệ ở Hà Nội

20:32 , 08/10/2026
Công an tìm người tên Đỗ Bích Hải SN 1971 và Nguyễn Nam Hùng SN 1967

Công an tìm người tên Đỗ Bích Hải SN 1971 và Nguyễn Nam Hùng SN 1967

19:34 , 08/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên