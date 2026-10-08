3 con giáp gặp hạn Thái Tuế năm Bính Ngọ đã vượt qua khó khăn, chuẩn bị về đích viên mãn

Trong năm Bính Ngọ 2026 những con giáp chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế bao gồm tuổi Ngọ (Trực Thái Tuế), tuổi Tý (Xung Thái Tuế), tuổi Mão (Phá Thái Tuế) và tuổi Dậu (Hình Thái Tuế). Tuy nhiên, bước sang giai đoạn cuối năm 2026, nhờ sự dịch chuyển của các cát tinh và sự kiên trì vượt khó, có 3 con giáp đã chính thức vượt qua giai đoạn ngặt nghèo nhất để đón sự bứt phá mạnh mẽ về tài lộc.

Hãy xem trong đó có bạn không cũng như những con giáp này cần phải lưu ý những gì để đón thành công rực rỡ nhất nhé.

Con giáp tuổi Ngọ: Lội ngược dòng thành công, bắt đầu gặt hái quả ngọt

Dù trải qua phần lớn thời gian của năm Bính Ngọ 2026 - năm bản mệnh với nhiều áp lực từ cục diện Trực Thái Tuế, tuổi Ngọ ở thời điểm cuối năm này là con giáp đã lội ngược dòng thành công và bắt đầu gặt hái quả ngọt.

(Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của cát tinh giải vây giúp các bế tắc trong công việc kinh doanh trước đó được tháo gỡ một cách ngoạn mục. Bạn không còn phải đau đầu vì dòng vốn đóng băng mà ngược lại, các khoản đầu tư cũ bắt đầu sinh lời đều đặn vào tài khoản. Người làm công ăn lương cũng đón nhận sự nhìn nhận xứng đáng từ cấp trên với những đề xuất tăng lương hoặc thưởng Tết vô cùng hậu hĩnh.

Những quyết định đầu tư táo bạo của bạn bắt đầu sinh lời vượt mức mong đợi. Ý chí kiên cường qua sóng gió giúp tuổi Ngọ tìm ra những hướng đi mới độc đáo, mang lại nguồn thu nhập phụ rất dồi dào. Nhìn chung, tiền bạc đổ về túi dịp cuối năm sẽ giúp con giáp này bù đắp lại toàn bộ tổn thất đầu năm và thiết lập một nền tảng tài chính vô cùng vững chắc để bạn tích lũy tài sản cho tương lai.

Lời khuyên cho tuổi Ngọ là nên tận dụng tối đa các mối quan hệ cát lành sẵn có để mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đầu tư vào các lĩnh vực quen thuộc nhằm gặt hái lợi nhuận tối đa. Đồng thời, con giáp này cần giữ một khoản tích lũy an toàn và tuyệt đối tránh xa các dự án có tính rủi ro cao để bảo toàn thành quả tài chính cuối năm.

Con giáp tuổi Mão: Đi qua khó khăn, gặt hái thành quả rực rỡ

Vượt qua những cản trở và thị phi do hạn Phá Thái Tuế gây ra từ đầu năm Bính Ngọ 2026, người tuổi Mão sẽ là con giáp bước vào giai đoạn cuối năm với tâm thế của một người chiến thắng, đón nhận sự bứt phá mạnh mẽ. Chính sự kiên nhẫn đã giúp họ từ từ đi qua khó khăn để gặt hái thành quả rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Cục diện tử vi chuyển biến tích cực giúp bản mệnh đón nhận sự nâng đỡ lớn từ quý nhân, đặc biệt là trong các dự án hợp tác làm ăn quy mô lớn. Những hợp đồng từng bị trì hoãn nay được ký kết suôn sẻ, mang lại nguồn doanh thu bùng nổ vượt ngoài sự mong đợi của bạn. Khả năng tích lũy tiền bạc của con giáp này tăng tiến nhanh chóng nhờ thói quen chi tiêu lý trí và các kế hoạch quản lý tài chính khoa học.

Đối với những ai đang vận hành doanh nghiệp riêng, khách hàng tự tìm đến tấp nập giúp bạn gia tăng thị phần một cách dễ dàng. Đây là thời điểm đại cát đại lợi để con giáp tuổi Mão thu hồi các khoản nợ khó đòi và chuẩn bị tận hưởng một mùa cuối năm ấm no, thịnh vượng.

Lời khuyên cho tuổi Mão là hãy chủ động nắm bắt cơ hội hợp tác với những đối tác lớn hoặc quý nhân xuất hiện quanh bạn để tạo bước đột phá mạnh mẽ cho doanh thu. Bên cạnh đó, việc quản lý chi tiêu lý trí và kiên trì theo đuổi các dự án cũ sẽ giúp dòng tiền đổ về tài khoản của bạn ổn định và bền vững hơn.

Con giáp tuổi Dậu: Vượt qua thăng trầm, cuộc sống sang trang mới

Chịu tác động của cục diện Hình Thái Tuế khiến nửa đầu năm Bính Ngọ 2026 của tuổi Dậu gặp không ít thăng trầm, nhất là về mặt tiền bạc, nhưng con giáp này sắp đón nhận tin vui lớn. Có thể nói, thời điểm hiện tại vận trình của bạn đã lật sang trang mới đầy tươi sáng.

(Ảnh minh họa)

Nhờ sự nhạy bén thời cuộc và tinh thần không bỏ cuộc - đặc trưng của tuổi Dậu, con giáp này đã biến thách thức thành cơ hội để bứt phá doanh thu cuối năm. Các nguồn thu nhập chính và phụ đồng loạt tăng trưởng mạnh mẽ giúp chiếc ví của bạn luôn trong tình trạng rủng rỉnh.

Bạn dễ dàng tìm kiếm được những mối đầu tư sinh lời nhanh hoặc nhận được những khoản tiền thưởng ngoài dự kiến từ cơ quan. Sự hanh thông trong tài chính cũng giúp tuổi Dậu tự tin hiện thực hóa các kế hoạch mua sắm tài sản lớn hoặc sửa sang nhà cửa cho gia đình. Con giáp này sẽ hoàn toàn có thể mỉm cười mãn nguyện vì những nỗ lực thầm lặng của mình đã được đền đáp bằng một kho tàng tài lộc rực rỡ cuối năm.

Tuổi Dậu nên tập trung đẩy mạnh các nguồn thu phụ và nhanh nhạy biến thách thức thành thời cơ để bứt phá doanh số trong những tháng cuối năm này. Ngoài ra, việc cẩn trọng rà soát giấy tờ pháp lý và tránh đầu tư theo tâm lý đám đông sẽ giúp ví tiền của bạn luôn rủng rỉnh, an toàn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm