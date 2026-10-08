Người dân kể khoảnh khắc đưa ô tô thoát khỏi đám cháy xưởng sửa xe ở Hà Nội

Lửa bốc cháy dữ dội tại xưởng sửa chữa xe máy ở xã Thượng Phúc, Hà Nội.

Khoảng 18h20 ngày 7/10, hỏa hoạn xảy ra tại một xưởng sửa chữa xe máy rộng khoảng 30m² ở thôn La Phù, xã Thượng Phúc (thuộc địa phận huyện Thường Tín cũ, Hà Nội).

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, xưởng nằm trong phần sân của một ngôi nhà 2 tầng. Khu vực này được gia chủ quây tôn rồi cho thuê để làm nơi sửa xe và ở.

Có nhà sát xưởng bị cháy, anh T. cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, vợ chồng anh cùng nhiều gia đình trong thôn đến nhà thờ làm lễ.

Nhiều xe máy cùng vật dụng trong nhà anh T. bị cháy rụi sau vụ hỏa hoạn.

Khoảng 18h30 cùng ngày, anh nhận được tin báo lửa từ xưởng sửa chữa xe máy đã lan sang nhà mình. Khi anh T. về tới nơi, em trai anh đã kịp đưa chiếc xe tải đang đỗ trong sân ra ngoài. “May quá, em tôi kịp đánh xe ở trong sân ra khỏi nhà không thì cháy cả ô tô” , anh T. kể.

Tuy vậy, ngọn lửa lan sang vẫn khiến 3 xe máy cùng nhiều vật dụng trong gia đình bị hư hỏng. Gian nhà phía trong cũng bị ám khói sau vụ cháy.

Nhà anh T. nằm ngay sát khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn.

Sống gần khu vực xảy ra hỏa hoạn, anh N.V.T. cho biết khi đi làm về, anh nhìn thấy một đốm lửa nhỏ bên trong xưởng sửa xe máy. Ban đầu, anh không nghĩ đám cháy sẽ diễn biến nghiêm trọng. Khoảng thời gian sau đó, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội, kèm theo một tiếng nổ lớn.

Theo anh, bên trong xưởng có nhiều xe máy và các vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy lan nhanh. Lửa bùng dữ dội, qua những khe hở ở cửa hàng có thể nhìn thấy lửa tuôn ra. Thời điểm xảy ra cháy, ngôi nhà 2 tầng và cửa hàng đều đóng cửa, bên trong cửa hàng có hai thợ sửa xe.

Nhiều xe máy bên trong xưởng bị cháy đen.

Người dân sống quanh khu vực cho biết cửa hàng được người thuê mới sử dụng khoảng hai tháng. Nơi đây vừa được sử dụng làm chỗ ở, vừa sửa chữa xe máy. Hai người tử vong trong vụ cháy được cho là thợ sửa xe.

“Bình thường, các thợ sửa xe làm việc đến khoảng 22h, song ngày 7/10 cửa hàng đóng cửa sớm” , một người dân nói.

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đến khoảng 18h42, đám cháy cơ bản được khống chế. Sau đó, cảnh sát phát hiện 2 thi thể nạn nhân tại khu vực nhà vệ sinh cửa hàng sửa chữa xe máy.

Đến 22h, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường. Bước đầu xác định vụ cháy khiến 2 người đàn ông tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.