Thi hành lệnh bắt tạm giam ông chủ quán karaoke Lê Đỗ Hiếu SN 1998

Từ khoản vay 3 triệu đồng để mua quần áo, một nữ nhân viên chưa đủ 16 tuổi đã bị cuốn vào chuỗi "mua bán", chuyển giao giữa các cơ sở karaoke, rồi bị yêu cầu "gánh nợ" 70 triệu đồng. Ngày 06/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 3 bị can để điều tra về các tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Giam người trái pháp luật".

Trước đó, ngày 03/10/2026, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Thế Cảnh, tại Tổ dân phố Vân Nhưng, phường Đông Tiến. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 2 nữ nhân viên là L.T.S. (sinh năm 2011), trú tại tỉnh Nghệ An và H.T.T.T. (sinh năm 2009), trú tại tỉnh Tuyên Quang, trong đó L.T.S. chưa đủ 16 tuổi.

Tiến hành xác minh vụ việc, cơ quan Công an phát hiện các nữ nhân viên có dấu hiệu bị chủ cơ sở và một số người liên quan khống chế, ép buộc ăn, ở tại cơ sở để làm việc. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định hành vi và vai trò của từng người liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Thanh Hóa

Quá trình điều tra xác định, L.T.S. làm nhân viên phục vụ tại một cơ sở karaoke và vay chủ quán 3 triệu đồng để mua quần áo, đồ dùng cá nhân. Đến tháng 4/2026, khi có ý định chuyển nơi làm việc, L.T.S. liên hệ với H.V.D là nhân viên phục vụ tại quán karaoke Hoàng Gia ở Thanh Hóa. Sau đó, D. trao đổi với Hoàng Ngọc Cường, sinh năm 1994, trú tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (là chủ quán) và được Cường đồng ý tiếp nhận. Cường đã trả khoản nợ 3 triệu đồng tại nơi làm việc cũ rồi đưa L.T.S. về làm việc tại cơ sở của mình.

Đối tượng Hoàng Ngọc Cường. Ảnh: CA Thanh Hóa

Đến tháng 6/2026, khi L.T.S. cùng D. và 2 nữ nhân viên khác xin nghỉ việc thì được Cường thông báo cả 4 người còn nợ mình tổng cộng 32 triệu đồng và yêu cầu phải thanh toán khoản tiền này mới được chuyển sang nơi khác làm việc. Cường đã liên hệ với Lê Đỗ Hiếu, sinh năm 1998, trú tại phường Hàm Rồng (là chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh), Hiếu đồng ý tiếp nhận nhóm nhân viên và trực tiếp đưa 32 triệu đồng cho Cường. Đến cuối tháng 7/2026, D cùng 02 nhân viên quán bỏ trốn, không trả khoản tiền mà Hiếu cho rằng còn nợ mình nên Hiếu yêu cầu L.T.S. phải "gánh nợ" thay cho 3 người này với số tiền 65 triệu đồng. Cộng thêm khoản 5 triệu đồng trước đó, tổng số tiền Hiếu yêu cầu L.T.S. phải trả lên tới 70 triệu đồng.

Đối tượng Lê Đỗ Hiếu. Ảnh: CA Thanh Hóa

Lo sợ nữ nhân viên bỏ trốn, Hiếu yêu cầu L.T.S. và H.T.T.T. ăn, ở trong một container đặt tại cơ sở karaoke, đồng thời giao Lê Thế Cảnh, sinh năm 2002, trú tại phường Đông Tiến là nhân viên của quán để quản lý, theo dõi. Từ đây, hai nữ nhân viên bị hạn chế nghiêm ngặt việc đi lại, không được tự ý ra ngoài, muốn đi đâu phải được Hiếu đồng ý và có Cảnh đi cùng. Ban đêm, Cảnh khóa cửa container từ bên ngoài và giữ chìa khóa. Ngay cả khi có nhu cầu đi vệ sinh, hai nữ nhân viên cũng phải gọi điện cho Cảnh mở cửa.

Đối tượng Lê Thế Cảnh. Ảnh: CA Thanh Hóa

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 06/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đỗ Hiếu về 2 tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Giam người trái pháp luật", quy định tại các Điều 151, 157 Bộ luật Hình sự; Hoàng Ngọc Cường về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi", quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự và Lê Thế Cảnh về tội "Giam người trái pháp luật", quy định tại Điều 157 Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh: CA Thanh Hóa

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh, người sử dụng lao động không được lợi dụng tiền bạc, các khoản nợ hoặc sự lệ thuộc về kinh tế để đe dọa, khống chế, ép buộc người lao động, nhất là người chưa thành niên. Các hành vi như giữ người trái ý muốn, cưỡng ép lao động, xâm phạm quyền tự do của người khác, tùy tính chất và mức độ, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Người lao động hoặc người dân khi phát hiện mình hoặc người khác có dấu hiệu bị đe dọa, khống chế, giữ người, ép buộc làm việc cần kịp thời báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.