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Bắt, khám xét nhà TikToker Thảo Ràn Ri

| | Xã hội

Công an đề nghị ai là bị hại của vụ án thì nhanh chóng đến trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo (tên thường gọi Thảo Ràn Ri) (SN1978, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiến hành thi hành lệnh khám xét tại nhà đối tượng Nguyễn Thị Thảo.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Thị Thảo cho N.T.D (trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) nhiều lần vay với tổng số tiền gốc là 180 triệu đồng, tính lãi suất 5.000 đồng/01 triệu đồng/ngày – tương đương 182,5%/năm; qua đó thu lời gần nửa tỷ đồng. Đến thời hạn phải trả lãi, nếu N.T.D không trả tiền lãi đúng hạn thì Thảo liên tục gọi điện, thúc ép, yêu cầu, gây áp lực yêu cầu phải trả tiền.

Điều tra viên và Kiểm sát viên tỉnh Sơn La tiến hành làm việc với đối tượng - Ảnh: Công an Sơn La

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật; Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Sơn La thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng; đề nghị ai là bị hại của vụ án thì nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Sơn La trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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