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Đường phố ngập sâu, giao thông TPHCM rối loạn trong cơn mưa lớn giờ tan tầm

| | Xã hội

TPO - Chiều tối 7/10, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại TPHCM đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ngập nước, giao thông một số khu vực rối loạn, ùn ứ cục bộ...

Trên đường R12, khu vực dưới chân cầu Ba Son, phía bờ Thủ Thiêm ngập sâu, nước phủ kín mặt đường sau mưa lớn. Dòng phương tiện nối nhau di chuyển chậm, giao thông hỗn loạn, xe máy lưu thông vào làn ô tô

Đáng chú ý, khu vực này trong khoảng một tuần qua được bố trí máy bơm để xử lý tình trạng ngập thường xuyên.

Một số xe máy chết máy khi qua đoạn ngập sâu. Nhiều người phải đưa phương tiện lên dải phân cách để tránh khu vực nước sâu.

Xe buýt di chuyển chậm qua đoạn đường ngập nước trên đường R12.

Nước ngập gần kín mặt đường R12, nhiều người điều khiển xe máy phải giảm tốc, chọn nơi cạn nhất để tránh chết máy.

Người dân chật vật di chuyển về nhà trong cơn mưa lớn.

Tại ngã tư Hàng Xanh, đến 19h30 tối, mưa vẫn nặng hạt, lượng phương tiện qua lại đông, nhiều thời điểm ùn ứ. Cả nghìn người dầm mưa chờ cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Hàng Xanh điều tiết, phân luồng.

Lượng phương tiện từ nhiều hướng cùng đổ về khiến giao thông tại nút giao Hàng Xanh ùn ứ cục bộ.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng từ ngã tư Hàng Xanh về cầu Bình Triệu, xảy ra ùn ứ khá nghiêm trọng do lượng phương tiện từ nhiều hướng dồn về.

Hàng dài ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm qua khu vực nút giao Hàng Xanh trong cơn mưa lớn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết khu vực Nam Bộ đang chịu tác động của nhiễu động gió Đông yếu. Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Bộ tiếp tục là hình thế thời tiết chính gây mưa dông.

Hiện vùng mây đối lưu phát triển dày đặc, dự báo tiếp tục gây mưa kèm dông, sét tại nhiều khu vực ở TPHCM và các địa bàn lân cận.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ, đặc biệt tại các tuyến đường trũng thấp; đồng thời lưu ý nguy cơ sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Theo Nguyễn Tiến - Hữu Huy

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