Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống, khu vực có mưa to đến rất to liên tục nhiều ngày tới

Không khí lạnh hưởng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ phổ biến 21-24 độ C. Trên biển, vịnh Bắc Bộ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng sớm, đêm trời lạnh

Trong trưa và chiều 6/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại ở phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 18-21 độ C, riêng vùng núi cao 14-17 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm và đêm trời lạnh.

Miền Trung cảnh báo mưa cường độ lớn

Khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Cụ thể, ngày và đêm 06/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 07/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều và đêm 06/10, phía Đông tỉnh Gia Lai, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Ngày và đêm 08/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng tiếp tục có thể mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Tổng lượng mưa ở khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tính từ ngày 06/10 đến hết đêm 08/10 phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 400mm, riêng khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Huế 300-400mm, có nơi trên 600mm.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cũng có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)