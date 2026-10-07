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Chị Trần Minh Thuỷ chuyển khoản 499.999.999 triệu đồng vào tài khoản của Phạm Thị Ánh SN 1997: Công an xác minh, rà soát giao dịch

| | Xã hội

Công an xã Minh Thái xác minh và hỗ trợ hoàn trả gần 500 triệu đồng cho người dân sau khi phát hiện đây là khoản tiền chuyển nhầm vào tài khoản.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa qua, Công an xã Minh Thái tiếp nhận thông tin của chị Phạm Thị Ánh, sinh năm 1997, trú tại thôn Tam Thắng, xã Minh Thái về việc tài khoản ngân hàng của chị phát sinh số tiền 499.999.999 đồng (Bốn trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đồng).

Nhận thấy đây có thể là khoản tiền do người khác chuyển nhầm đến, chị Ánh đến trình báo với cơ quan Công an nhờ trả lại cho người chuyển nhầm.

Công an xã Minh Thái giúp người dân nhận lại gần 500 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, Công an xã Minh Thái đã nhanh chóng xác minh thông tin người chuyển tiền là Trần Minh Thuỷ, sinh năm 1992 ở xã Thanh Trì, TP. Hà Nội. Quá trình xác minh, chị Trần Minh Thuỷ trình bày số tiền trên chị Thuỷ chuyển nhầm vào tài khoản của chị Ánh do bấm nhầm số trên tài khoản cần gửi.

Đến ngày 6/10/2026, tại Trụ sở Công an xã Minh Thái, được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn, hỗ trợ, chị Phạm Thị Ánh đã thực hiện chuyển hoàn trả toàn bộ số tiền 499.999.999 đồng cho chị Trần Minh Thuỷ.

Việc kịp thời xác minh, kết nối các bên và hỗ trợ hoàn tất thủ tục hoàn trả số tiền chuyển nhầm đã giúp người dân. Qua đó, tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chủ động gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Minh Thái.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Ninh Bình

Theo Nam An

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