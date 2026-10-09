Hà Nội: Người dân lần lượt tháo dỡ, bàn giao mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1

Ở số 381 đường Giải Phóng, một căn nhà 7 tầng, diện tích hơn 120 m² cũng đang được gia đình thu dọn. Chủ nhà cho biết mức bồi thường được xác định là 372 triệu đồng/m². Đồ đạc trong nhà đang được chuyển về một kho tại khu vực Đại Kim để chuẩn bị bàn giao mặt bằng.