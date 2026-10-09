Hà Nội: Người dân lần lượt tháo dỡ, bàn giao mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1
Theo Công Minh |
09-10-2026 - 09:44 AM |
Xã hội
Dọc đường Giải Phóng, Hà Nội, nhiều hộ dân và cơ sở kinh doanh đang khẩn trương di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1.
- 09-10-2026
- 09-10-2026
- 09-10-2026
Theo Công Minh
Tiền phong
Theo Tiền phong
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