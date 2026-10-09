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Làm sạch thị trường nhà ở xã hội

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan vụ thu tiền chênh ngoài hợp đồng khi mua, thuê mua nhà ở xã hội (NOXH) tại Dự án New City.

Theo điều tra, số bị can này (là lãnh đạo Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long và Sàn Mangala) đã “ăn chênh” 80 tỷ đồng tại dự án NOXH New City của gần 300 khách hàng có nhu cầu mua NOXH. Hành vi lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân không chỉ  vi phạm pháp luật, mà còn tổn hại đến niềm tin của người lao động nghèo vào các chính sách nhân văn của nhà nước.

NOXH dành cho người có thu nhập thấp, đối tượng yếu thế trong xã hội chưa có nhà ở. Nhà nước đã hỗ trợ chủ đầu tư về tiền sử dụng đất, thuế và nguồn vốn để kéo giá thành xuống mức thấp nhất. Thế nhưng tại dự án New City, các đối tượng đã biến chính sách của nhà nước thành công cụ “móc túi” người nghèo một cách tinh vi. Bằng các thủ đoạn né luật như ép ký “Hợp đồng tư vấn hồ sơ” hay “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, các đối tượng đã ngang nhiên thu thêm hàng trăm triệu đồng tiền chênh lệch trên mỗi căn hộ.

Để tránh bị cơ quan chức năng điều tra, khi ký hợp đồng chính thức, số tiền chênh này đã bị các đối tượng xóa vết, đưa ra ngoài sổ sách để phục vụ mục đích cá nhân. Việc Công an TP Hà Nội quyết liệt xử lý các đối tượng là hành động kịp thời, nhận được sự đồng thuận lớn từ dư luận.

Vụ án tại dự án New City cũng cho thấy lỗ hổng trong công tác quản lý, giám sát các sàn giao dịch bất động sản và chủ đầu tư NOXH. Khi thông tin chính thống về trình tự, thủ tục mua nhà thiếu minh bạch, người dân dễ dàng rơi vào bẫy “suất ngoại giao”, “tiền cọc giữ chỗ” do các đối tượng tự vẽ ra.

Để NOXH thực sự về đúng giá trị và đến đúng đối tượng, các cơ quan quản lý cần siết chặt cơ chế hậu kiểm, minh bạch hóa danh sách và quy trình xét duyệt hồ sơ trên cổng thông tin đại chúng. Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao dịch qua các kênh trung gian mập mờ. Việc làm sạch thị trường NOXH lúc này là nhiệm vụ cấp bách nhằm trả lại sự công bằng và tính nhân văn vốn có của chính sách.

Theo Tinh Anh

Đại đoàn kết

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