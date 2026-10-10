Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ hoàng nhạc đỏ là mẹ đơn thân 4 con: "Em vẫn ở đây… bình yên chờ người"

| | Lifestyle

Chia sẻ của nữ ca sĩ đình đám này được nhiều người quan tâm.

Mới đây, ca sĩ Anh Thơ thu hút sự chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái giàu cảm xúc: "Nếu một ngày người nhớ đường về, em vẫn ở đây… bình yên chờ người". Kèm theo đó, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh đời thường với vẻ ngoài đằm thắm, trẻ trung.

Anh Thơ xinh đẹp, đằm thắm trong loạt ảnh mới

Chia sẻ này khiến người hâm mộ chú ý đến đời sống tình cảm của giọng ca nhạc đỏ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chưa nói rõ người được nhắc đến trong dòng trạng thái là ai.

Ở tuổi 50, Anh Thơ vẫn duy trì hình ảnh chỉn chu, tích cực chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên cạnh hoạt động nghệ thuật. Trên mạng xã hội, cô thường đăng tải hình ảnh đi biểu diễn, gặp gỡ đồng nghiệp hoặc tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư.

Sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, Anh Thơ là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng, dân gian và thính phòng Việt Nam. Cô ghi dấu ấn qua các ca khúc Xa khơi, Khúc hát sông quê, Người con gái sông LaTình ta biển bạc đồng xanh. Ngoài biểu diễn, nữ ca sĩ còn là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2022, cô bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Âm nhạc học.

Anh Thơ được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc đỏ"

Bên cạnh những ca khúc cách mạng và dân gian vốn làm nên tên tuổi, Anh Thơ còn thực hiện dự án Thơ hát tình ca từ năm 2024, cover nhiều ca khúc nhạc nhẹ, nhạc trẻ như Sợ yêu, Ngày chưa giông bãoNhư chưa bắt đầu. Những lựa chọn này cho thấy nữ ca sĩ vẫn chủ động làm mới mình, tiếp cận thêm những màu sắc âm nhạc khác bên cạnh sở trường.

Về đời tư, Anh Thơ khá kín tiếng sau đổ vỡ hôn nhân. Nữ ca sĩ hiện là mẹ đơn thân của bốn người con, đồng thời nỗ lực cân bằng giữa công việc nghệ thuật và trách nhiệm chăm sóc gia đình. Cô từng chia sẻ về tình cảm dành cho mẹ ruột và cảm giác muốn trở về nhà mỗi khi mệt mỏi, cho thấy gia đình vẫn là điểm tựa tinh thần quan trọng.

Hình ảnh đời thường của nữ ca sĩ

Dù dòng trạng thái mới chưa tiết lộ cụ thể chuyện tình cảm, câu chữ nhẹ nhàng của Anh Thơ vẫn đem đến một góc nhìn mềm mại về nữ nghệ sĩ vốn quen thuộc với những giai điệu hào hùng, sâu lắng. Ở cô, âm nhạc và những chia sẻ đời thường dường như cùng gặp nhau ở một mong muốn giản dị là tìm kiếm sự bình yên sau những thăng trầm của cuộc sống.

Theo PV

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mời miễn phí toàn bộ khách hàng 3 loại cà phê đặc sản tại Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM, hạn trong hôm nay và ngày mai

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mời miễn phí toàn bộ khách hàng 3 loại cà phê đặc sản tại Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM, hạn trong hôm nay và ngày mai Nổi bật

Đúng sáng nay - 10/10, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay đặc biệt cất cánh

Đúng sáng nay - 10/10, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay đặc biệt cất cánh Nổi bật

Doãn Hải My đam mê làm một việc trong căn biệt thự của Văn Hậu

Doãn Hải My đam mê làm một việc trong căn biệt thự của Văn Hậu

14:59 , 10/10/2026
Bên trong công trình của nữ đại gia Việt từng tổ chức đám cưới bí mật cho tỷ phú Ấn Độ: Bể bơi vô cực dài nhất Đà Nẵng, thực đơn độc bản mới ra mắt

Bên trong công trình của nữ đại gia Việt từng tổ chức đám cưới bí mật cho tỷ phú Ấn Độ: Bể bơi vô cực dài nhất Đà Nẵng, thực đơn độc bản mới ra mắt

14:56 , 10/10/2026
Người đàn ông SN 1972 mang ơn Đàm Vĩnh Hưng

Người đàn ông SN 1972 mang ơn Đàm Vĩnh Hưng

14:55 , 10/10/2026
Hoa hậu có gương mặt phúc hậu nhất Việt Nam bí mật kết hôn khi du học ở Anh, đã đi bước nữa nhưng giấu kín danh tính chồng

Hoa hậu có gương mặt phúc hậu nhất Việt Nam bí mật kết hôn khi du học ở Anh, đã đi bước nữa nhưng giấu kín danh tính chồng

14:50 , 10/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên