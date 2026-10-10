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Doãn Hải My đam mê làm một việc trong căn biệt thự của Văn Hậu

| | Lifestyle

Góc bình yên của Doãn Hải My - vợ cầu thủ Văn Hậu.

Doãn Hải My – bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu chọn cho mình một lối sống khá kín tiếng và trọn vẹn với tổ ấm gia đình. Trong không gian xa hoa của căn biệt thự hàng chục tỷ đồng, hình ảnh Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 thong thả cắt tỉa từng cành hoa sau một ngày bận rộn mới thấy cuộc sống viên mãn của cặp đôi sau những ngày chật vật vì chấn thương của Văn Hậu.

Căn biệt thự của cặp đôi nằm trong một khu đô thị cao cấp với tông màu trắng - xám chủ đạo. Trong căn nhà lộng lẫy ấy luôn tràn ngập hơi thở ấm áp nhờ những bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của người phụ nữ trong gia đình. Doãn Hải My tìm thấy niềm vui trong sở thích cắm hoa mỗi ngày. Nàng WAG ưu ái những loài hoa dân dã theo mùa như cúc tím, lúa hay hoa hồng với sắc màu nhẹ nhàng. Đứng bên góc bếp mở hiện đại, từng thao tác cắm hoa tự nhiên, chậm rãi của Hải My không chỉ giúp góc nhỏ ngôi nhà thêm sinh động mà còn là khoảng lặng để cô giải tỏa áp lực, tái tạo năng lượng sau một ngày dài vừa quán xuyến công việc kinh doanh, vừa chăm sóc con nhỏ.

Doãn Hải My thong dong cắm hoa (Ảnh: FBNV)

Cô nàng thường xuyên tô điểm cho tổ ấm nhỏ với những bình hoa giản dị (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Văn Hậu

Kể từ khi chính thức về chung một nhà và chào đón con trai đầu lòng, cuộc sống của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai không chỉ cùng nhau gánh vác trách nhiệm làm cha mẹ trẻ mà còn luôn đồng hành, trở thành điểm tựa vững chắc cho đối phương. Trong thời gian Văn Hậu phải nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương, Hải My chính là hậu phương tinh thần lớn nhất giúp nam cầu thủ giữ vững tâm lý. Ngược lại, Văn Hậu cũng luôn thể hiện sự tôn trọng, ủng hộ hết mình cho sự nghiệp và các sở thích cá nhân của vợ.

Bên ngoài căn biệt thự nhà Văn Hậu cũng ngập tràn cây xanh (Ảnh: FBNV)

Gia đình là điểm tựa giúp Văn Hậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn (Ảnh: FBNV)

Sau tất cả những ồn ào ngoài sân cỏ, tổ ấm nhỏ không chỉ là một tài sản giá trị, mà đã trở thành chốn về bình yên của Văn Hậu - Hải My. Nơi tình yêu được vun vén từ những điều nhỏ bé nhất.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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