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Haaland về quê lái máy kéo

| | Lifestyle

Cuộc sống bình dị của Haaland phía sau sân cỏ.

Giữa ánh đèn xa hoa của Premier League và những bản hợp đồng triệu đô, Erling Haaland vẫn giữ trọn bản chất của một đứa trẻ lớn lên từ vùng nông thôn Na Uy. Hình ảnh tiền đạo sở hữu thể hình đồ sộ càn lướt mọi hàng phòng ngự đối lập hoàn toàn với một Haaland bình dị, thích tận hưởng sự yên bình mỗi khi trở về quê nhà Bryne.

Dù đã trở thành một trong những chân sút đắt giá và thành công hàng đầu thế giới, Erling Haaland vẫn luôn dành trọn tình yêu cho Bryne - nơi anh coi là "thiên đường" thực sự của cuộc đời mình. Chuyển về quê hương của bố mẹ từ năm 2004 sau khi sinh ra tại Leeds (Anh). Tuổi thơ của Haaland gắn liền với những cánh đồng bát ngát, nơi gia đình anh trồng khoai tây và chăn nuôi gia súc.

Ngay từ nhỏ, anh đã làm quen với công việc đồng ruộng và thành thạo kỹ năng lái các loại máy cơ giới. Chính môi trường tự nhiên này đã nhào nặn nên thể lực sung mãn cho tiền đạo sinh năm 2000. Ngay cả khi đã vươn lên đỉnh cao thế giới, Haaland vẫn giữ thói quen sinh hoạt gắn liền với nguồn gốc của mình. Anh không ngần ngại gọi sữa tươi là "siêu thực phẩm" – bí quyết giúp anh duy trì phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc. Mỗi khi mùa giải khép lại, thay vì chọn những kỳ nghỉ sang chảnh kéo dài, Haaland thường chọn quay về Bryne, diện trang phục đơn giản và leo lên chiếc máy kéo quen thuộc để làm việc trang trại.

Hình ảnh rất đời thường của Haaland (Ảnh: IG - Getty)

(Ảnh: IG - Getty)

Ảnh: IG

Cũng chính từ vóc dáng khổng lồ cùng lối chơi đầy sức mạnh, cộng đồng mạng Việt Nam đã trìu mến dành tặng anh biệt danh vô cùng độc đáo: "chiếc công nông bé nhỏ". Sự kết hợp giữa khả năng càn lướt hùng hục như xe cơ giới với từ ngữ cưng chiều "bé nhỏ" tạo nên sự tương phản đầy hài hước, phản ánh đúng tính cách hồn nhiên của anh ngoài đời thực. Bức ảnh Haaland tự tay lái chiếc máy kéo màu xanh trên đồng cỏ quê nhà đã trở thành biểu tượng quen thuộc, kết nối hình ảnh một cỗ máy săn bàn thượng hạng với một người con của đồng quê.

Khác với nhiều đồng nghiệp thường hướng đến sự nghiệp huấn luyện viên hay kinh doanh sau khi giải nghệ, ước mơ lớn nhất của Haaland khi treo giày lại rất giản dị. Anh từng chia sẻ dự định rời xa ánh đèn sân khấu để trở về Bryne, sở hữu một trang trại nhỏ và chăn nuôi các loài vật. Giấc mơ trở thành người nông dân chính là bến đỗ bình yên mà "gã khổng lồ" người Na Uy luôn hướng tới sau những năm tháng chinh chiến đỉnh cao.

Sự mến mộ mà người dân Bryne dành cho Haaland không chỉ nằm ở tài năng bóng đá, mà còn ở lối sống chan hòa, gần gũi và hoàn toàn nói không với thái độ ngôi sao. Anh vẫn thích đến ăn tại nhà hàng quen thuộc. Tại Bryne, Haaland không phải đối mặt với sự săn đón dồn dập hay không khí ồn ào nghẹt thở từ những người hâm mộ cuồng nhiệt, sự bình yên, chân thành cùng tình cảm nguyên bản của mảnh đất này chính là chiếc neo giúp chân sút trẻ luôn giữ đôi chân mình vững vàng trên mặt đất.

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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