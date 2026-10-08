Bà Nguyễn Thị Phương Thảo trở lại vị trí người giàu thứ 2 Việt Nam
Với việc giá trị tài sản ròng tăng lên 4,2 tỷ USD, bà Nguyễn Thị Phương Thảo-Chủ tịch VietJet Air, đã trở lại vị trí người giàu thứ 2 Việt Nam.
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Cập nhật lúc 9h30 ngày 8/10/2026, bảng xếp hạng những tỷ phú USD người Việt Nam do Forbes ghi nhận có sự thay đổi về cả số lượng lẫn thứ hạng.
Theo đó, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Masan (Masan Group, MCK: MSN), đã quay lại danh sách tỷ phú USD với khối tài sản ròng có giá trị 1,2 tỷ USD.
Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Phương Thảo-Chủ tịch HĐQT Vietjet Air và Phó Chủ tịch thường trực HDBank, trở lại vị trí người giàu thứ 2 Việt Nam với tài sản khoảng 4,2 tỷ USD. Mức tăng giá trị tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo phản ánh sự tăng trưởng của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái mà nữ doanh nhân này tham gia điều hành, đặc biệt ở hai lĩnh vực trụ cột là hàng không và tài chính. Hiện, bà Thảo đang xếp thứ 1.011 trong danh sách tỷ phú thế giới 2026 do Tạp chí Forbes công bố.
Đứng đầu các tỷ phú USD là người Việt Nam vẫn là ông Phạm Nhật Vượng- Chủ tịch Vingroup, với khối tài sản ròng 27,7 tỷ USD, xếp thứ 93 trên thế giới.
Vingroup còn có 2 đại diện khác là Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Thu Hương (3 tỷ USD) và Phó Chủ tịch Phạm Thúy Hằng (2,1 tỷ USD).
Ngoài ra, trong danh sách tỷ phú USD của Forbes, Việt Nam còn có các đại diện khác gồm: Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long (2,9 tỷ USD); Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh (2,5 tỷ USD), Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng 1,2 tỷ USD).
Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD theo thống kê của Tạp chí Forbes. Việc số lượng tỷ phú Việt Nam tăng lên được xem là minh chứng cho thấy quá trình tích lũy vốn và mở rộng quy mô của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước.
Những tập đoàn lớn không chỉ đóng vai trò dẫn dắt thị trường mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng năng suất lao động và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
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