Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SAGS chốt ngày chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%

| | Doanh nghiệp

SAGS sẽ chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25% trong tháng 11 tới. ACV là cổ đông lớn nhất nên dự kiến thu về hơn 40 tỷ đồng.

CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS, mã SGN) vừa thông báo ngày 5/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2025.

Tỷ lệ chi trả 25%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 2.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến là từ ngày 26/11. Với gần 33,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền SGN dự kiến chi là khoảng 83,7 tỷ đồng.

SAGS chốt ngày chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25% - Ảnh 1.

Ảnh: SGN

Tính đến 30/6/2026, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (mã: ACV) là cổ đông lớn nhất nắm giữ hơn 16,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 48,03%, ước tính sẽ thu về hơn 40 tỷ đồng.

Quỹ đầu tư nước ngoài America LLC với 8,83 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ sở hữu 24,96%, dự kiến nhận về 21 tỷ đồng. CTCP Hàng không Vietjet nắm giữ 3,06 triệu cổ phiếu, chiếm 9,11% vốn, ước tính thu về 7,6 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, SAGS ghi nhận doanh thu thuần 783 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm giá vốn dịch vụ cung cấp 3%, xuống 522 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 10,6%, lên 261 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 36,2 tỷ đồng, tăng 19%, trong khi chi phí tài chính giảm 19%. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27,5%, lên 110 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, SAGS báo lợi nhuận trước thuế đạt 187 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 148 tỷ đồng, tăng 4,4%, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 131 tỷ đồng, tăng 3,1%.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của SAGS đạt 1.998 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 449 tỷ đồng, tăng 68%. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn còn 359 tỷ đồng, giảm 11%, trong khi hàng tồn kho ở mức 10,6 tỷ đồng, giảm 5,2%.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức 488 tỷ đồng, tăng 35,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn ở mức 446 tỷ đồng, còn nợ dài hạn đạt 41 tỷ đồng.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
SAGS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một thương vụ 1.300 tỷ đồng tại công ty sở hữu Kem Tràng Tiền: Đích đến là doanh nghiệp có dự án hơn 35 ha, 200 villa và loạt cao ốc Hà Nội

Một thương vụ 1.300 tỷ đồng tại công ty sở hữu Kem Tràng Tiền: Đích đến là doanh nghiệp có dự án hơn 35 ha, 200 villa và loạt cao ốc Hà Nội Nổi bật

Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tập trung bán căn hộ “vừa túi tiền”

Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tập trung bán căn hộ “vừa túi tiền” Nổi bật

Sắp hé lộ ngoại hình tàu cao tốc tại 2 dự án hơn 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Sắp hé lộ ngoại hình tàu cao tốc tại 2 dự án hơn 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

10:39 , 08/10/2026
Tuần sau, bà Thái Hương mở cửa miễn phí cánh đồng hướng dương 500.000m2, cơ hội ngắm hoa từ khinh khí cầu trong 2 ngày

Tuần sau, bà Thái Hương mở cửa miễn phí cánh đồng hướng dương 500.000m2, cơ hội ngắm hoa từ khinh khí cầu trong 2 ngày

10:10 , 08/10/2026
Điểm danh loạt cựu quan chức ở Thanh Hóa nhận tiền của bầu Đoan

Điểm danh loạt cựu quan chức ở Thanh Hóa nhận tiền của bầu Đoan

08:43 , 08/10/2026
Doanh nghiệp đối mặt sức ép phí carbon

Doanh nghiệp đối mặt sức ép phí carbon

08:35 , 08/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên