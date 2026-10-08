SAGS chốt ngày chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%

CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS, mã SGN) vừa thông báo ngày 5/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2025.

Tỷ lệ chi trả 25%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 2.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến là từ ngày 26/11. Với gần 33,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền SGN dự kiến chi là khoảng 83,7 tỷ đồng.

Ảnh: SGN

Tính đến 30/6/2026, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (mã: ACV) là cổ đông lớn nhất nắm giữ hơn 16,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 48,03%, ước tính sẽ thu về hơn 40 tỷ đồng.

Quỹ đầu tư nước ngoài America LLC với 8,83 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ sở hữu 24,96%, dự kiến nhận về 21 tỷ đồng. CTCP Hàng không Vietjet nắm giữ 3,06 triệu cổ phiếu, chiếm 9,11% vốn, ước tính thu về 7,6 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, SAGS ghi nhận doanh thu thuần 783 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm giá vốn dịch vụ cung cấp 3%, xuống 522 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 10,6%, lên 261 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 36,2 tỷ đồng, tăng 19%, trong khi chi phí tài chính giảm 19%. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27,5%, lên 110 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, SAGS báo lợi nhuận trước thuế đạt 187 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 148 tỷ đồng, tăng 4,4%, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 131 tỷ đồng, tăng 3,1%.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của SAGS đạt 1.998 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 449 tỷ đồng, tăng 68%. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn còn 359 tỷ đồng, giảm 11%, trong khi hàng tồn kho ở mức 10,6 tỷ đồng, giảm 5,2%.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức 488 tỷ đồng, tăng 35,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn ở mức 446 tỷ đồng, còn nợ dài hạn đạt 41 tỷ đồng.