SAGS chốt ngày chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%
SAGS sẽ chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25% trong tháng 11 tới. ACV là cổ đông lớn nhất nên dự kiến thu về hơn 40 tỷ đồng.
CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS, mã SGN) vừa thông báo ngày 5/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2025.
Tỷ lệ chi trả 25%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 2.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến là từ ngày 26/11. Với gần 33,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền SGN dự kiến chi là khoảng 83,7 tỷ đồng.
Tính đến 30/6/2026, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (mã: ACV) là cổ đông lớn nhất nắm giữ hơn 16,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 48,03%, ước tính sẽ thu về hơn 40 tỷ đồng.
Quỹ đầu tư nước ngoài America LLC với 8,83 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ sở hữu 24,96%, dự kiến nhận về 21 tỷ đồng. CTCP Hàng không Vietjet nắm giữ 3,06 triệu cổ phiếu, chiếm 9,11% vốn, ước tính thu về 7,6 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, SAGS ghi nhận doanh thu thuần 783 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm giá vốn dịch vụ cung cấp 3%, xuống 522 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 10,6%, lên 261 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính đạt 36,2 tỷ đồng, tăng 19%, trong khi chi phí tài chính giảm 19%. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27,5%, lên 110 tỷ đồng.
Sau khi trừ các chi phí, SAGS báo lợi nhuận trước thuế đạt 187 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 148 tỷ đồng, tăng 4,4%, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 131 tỷ đồng, tăng 3,1%.
Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của SAGS đạt 1.998 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 449 tỷ đồng, tăng 68%. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn còn 359 tỷ đồng, giảm 11%, trong khi hàng tồn kho ở mức 10,6 tỷ đồng, giảm 5,2%.
Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức 488 tỷ đồng, tăng 35,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn ở mức 446 tỷ đồng, còn nợ dài hạn đạt 41 tỷ đồng.
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