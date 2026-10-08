Điểm danh loạt cựu quan chức ở Thanh Hóa nhận tiền của bầu Đoan

Rải tiền cho các cựu quan chức

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 22 bị can có sai phạm tại Dự án Quảng Thành, do Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á được "tạo điều kiện" trúng thầu.

Vụ án xuất phát từ việc để có kinh phí nuôi Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa, khi được Cao Tiến Đoan (tức bầu Đoan, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á) “giãi bày”, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã chỉ đạo cấp dưới "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp của bầu Đoan trúng đấu giá Dự án Quảng Thành 255 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn thị trường và bầu Đoan “cảm ơn” hàng tỷ đồng cho nhóm cán bộ Thanh Hóa.

Ông Cao Tiến Đoan.

Cụ thể, ông Cao Tiến Đoan đã "biếu" cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng 150.000 USD; chi cho cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng.

Số tiền này, cơ quan điều tra cho biết cả hai ông Hưng và Tuấn đã nộp lại. Cơ quan điều tra tách hồ sơ, xử lý riêng hành vi của hai cựu lãnh đạo này xử lý sau.

Ngoài ra, ông Cao Tiến Đoan còn chi tiền cho ông Nguyễn Văn Thi (cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa) 200.000 USD. Ông Thi sau khi biết bị điều tra, nên gặp con trai ông Đoan trả lại tiền và "chỉ" cách viết biên bản theo hướng dẫn "ông Thi ủng hộ đội bóng".

Kết luận điều tra cũng xác định, trước khi trúng đấu giá dự án, ông bầu Cao Tiến Đoan “chi” cho nhiều quan chức khác như ông Lê Mai Khanh (cựu Phó chủ tịch thành phố Thanh Hóa) nhận 4,8 tỷ đồng, ông Khanh giữ lại 3,3 tỷ đồng và chuyển 1,5 tỷ đồng cho Lê Anh Xuân (cựu Bí thư Thành ủy Thanh Hóa). Còn ông Lê Anh Xuân, hưởng lợi tổng số tiền 2,8 tỷ đồng và 20.000 USD (đã bao gồm khoản 1,5 tỷ nhận từ ông Khanh).

Ông Đỗ Minh Tuấn.

Bị can Trần Anh Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa) được ông Đoan biếu 70 triệu đồng nhưng nộp lại 200 triệu đồng.

Nhiều bị can đã nộp lại tiền hưởng lợi

Tại khâu xác định giá đất, bị can Nguyễn Hải Đức (thẩm định viên Công ty Tiên Phong) nhận 50 triệu đồng.

Ở lĩnh vực xác nhận cung ứng tín dụng, bầu Đoan nhờ bị can Trịnh Ngọc An (cựu Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa) và Lê Như Tú (cựu Phó giám đốc Vietcombank Thanh Hóa) giúp đỡ. Đổi lại, ông Đoan hứa bán một số lô đất với giá ưu đãi cho ông Lê Như Tú; còn ông Trịnh Ngọc An, do không có nhu cầu mua đất và chuyển công tác nên được chuyển vào tài khoản 135 triệu đồng.

Quá trình điều tra, gia đình ông Trịnh Ngọc An đã tự nguyện giao nộp 135 triệu đồng.

Sau khi Công ty TNHH Tập đoàn Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất, bầu Đoan chi tiếp cho bị can Lê Thị Phương (cựu công chức) 500 triệu đồng, đến nay bà Phương giao nộp lại 400 triệu đồng; Trần Tất Hùng (Đấu giá viên Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Anh) nhận 100 triệu, giao nộp 120 triệu.

Bị can Tào Minh Hạnh (Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) và Vũ Hoàng Tân (Cán bộ Trung tâm Quản lý quỹ đất TP Thanh Hóa) mỗi người được mua ưu đãi hai lô đất của dự án. Sau này Hạnh và Tân nộp lại 100 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Long (nguyên Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa) được hưởng lợi từ Cao Tiến Đoan 142 triệu đồng, tự nguyện giao nộp 130 triệu đồng; Nguyễn Xuân Lộc (nguyên chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa) được hưởng lợi 50 triệu đồng, đã giao nộp 50 triệu đồng.

Bị can Trần Anh Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa).

Ngoài ra, các bị can Trương Quỳnh Anh (cựu Kế toán Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á) nộp 20 triệu đồng; Phạm Thị Hạnh (cựu Kế toán Công ty TNHH Tập đoàn Đông Á) nộp 20 triệu...

Một số người liên quan khác không bị truy tố cũng giao nộp tiền hưởng lợi hoặc khắc phục hậu quả.