Cận cảnh dự án khiến 'Bầu Đoan' cùng loạt quan chức Thanh Hóa bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 22 bị can với các tội: Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; Trốn thuế; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Mua bán trái phép hóa đơn.

Trong số này nhiều người từng giữ những vị trí quan trọng tại Thanh Hóa như ông Nguyễn Văn Thi (nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh); Trần Anh Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Công Thương); Lê Mai Khanh (nguyên Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa), Lê Anh Xuân (nguyên Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa)...

Ông Cao Tiến Đoan (tức Bầu Đoan, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á) bị đề nghị truy tố hai tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản", theo khoản 2 Điều 218 và "Trốn thuế", theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Riêng hành vi của ông Đỗ Trọng Hưng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) và ông Đỗ Minh Tuấn (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) bị cáo buộc nhận hàng chục, hàng trăm nghìn USD, Cơ quan điều tra tách ra để xem xét xử lý theo quy định.