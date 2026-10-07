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Khám xét khẩn cấp, bắt Trần Thị Kiều Oanh SN 2002 và người yêu

| | Xã hội

Quá trình xác minh cho thấy Oanh cùng người yêu là Trần Thanh Tâm điều hành một đường dây ma túy khép kín với phương thức hết sức tinh vi.

Ngày 06/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết Công an phường Hoài Nhơn Tây vừa triệt xóa ổ ma túy.

Công an cũng đã khởi tố 07 đối tượng, gồm Trần Thị Kiều Oanh (SN 2002, trú phường Hoài Nhơn Tây), Trần Thanh Tâm (SN 1997, trú phường Hoài Nhơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Huỳnh Tấn Trung (SN 1996), Trương Minh Đức (SN 2001), Nguyễn Hồng Biên (SN 1991), Trần Trực (SN 1998), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1994) cùng trú phường Hoài Nhơn về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, Công an phường Hoài Nhơn Tây phát hiện Trần Thị Kiều Oanh có biểu hiện nghi vấn hoạt động tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này sử dụng rất nhiều thủ đoạn trong quá trình bán ma túy cho các con nghiện, chỉ bán cho người quen biết để tránh Cơ quan chức năng.

Đối tượng Trần Thanh Tâm (trái) và Trần Thị Kiều Oanh - Ảnh: Công an Gia Lai Đối tượng Trần Thanh Tâm (trái) và Trần Thị Kiều Oanh - Ảnh: Công an Gia Lai

Quá trình xác minh cho thấy Oanh cùng người yêu là Trần Thanh Tâm điều hành một đường dây ma túy khép kín với phương thức hết sức tinh vi. Cả hai giấu ma túy rất nhiều điểm trước khi chỉ điểm cho con nghiện đến lấy. Cả hai liên tục thay đổi chỗ ở, biến các căn nhà thuê thành nơi lưu trú và cất giấu "hàng".

Ngày 15/9/2026, Công an phường Hoài Nhơn Tây thành lập 02 Tổ công tác. Tổ công tác thứ nhất bắt quả tang Oanh khi đang điều khiển xe máy điện mang ma túy đi bán, thu giữ 11 túi nilon giấu trên người. Cùng lúc, Tổ công tác thứ hai khống chế Trần Thanh Tâm tại nhà thuê ở phường Hoài Nhơn Tây. Khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ thêm 07 túi nilon chứa ma túy. Tổng khối lượng ma túy thu giữ là 3,3764g.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Gia Lai

Mở rộng điều tra, Công an phường Hoài Nhơn Tây phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an phường Hoài Nhơn bắt giữ thêm 05 đối tượng, gồm: Trần Trực, Huỳnh Tấn Trung, Trương Minh Đức, Nguyễn Hồng Biên và Nguyễn Thanh Tùng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở phường Hoài Nhơn. Các đối tượng này mua ma túy của Oanh và Tâm để sử dụng.

Mở rộng điều tra, Công an phường Hoài Nhơn Tây phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an phường Hoài Nhơn bắt giữ thêm 05 đối tượng, gồm: Trần Trực, Huỳnh Tấn Trung, Trương Minh Đức, Nguyễn Hồng Biên và Nguyễn Thanh Tùng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở phường Hoài Nhơn. Các đối tượng này mua ma túy của Oanh và Tâm để sử dụng.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án cùng các đối tượng đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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