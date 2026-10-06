Điều tra số tiền 7,3 tỷ đồng, công an bắt Trương Thị Thu Cúc SN 1978

Ngày 5/10/2026, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 29/9/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Thu Cúc (SN 1978, trú thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, thông qua thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để “đáo hạn ngân hàng” nhằm tạo lòng tin, huy động tiền của người khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trương Thị Thu Cúc biết rằng bản thân đã mất khả năng trả nợ nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm tạo niềm tin để nhiều lần vay tiền của các cá nhân với số tiền lớn, cam kết sẽ hoàn trả trong thời gian ngắn sau khi hoàn tất việc đáo hạn.

Điều tra viên thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Thu Cúc - Ảnh: Công an Gia Lai Điều tra viên thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Thu Cúc - Ảnh: Công an Gia Lai

Lợi dụng lòng tin của bà T.T.T (trú thôn Gia Chiểu, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) và ông T.P.K (trú thôn An Thường, xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai), trong các tháng 4 và 5/2026, bà Cúc đã nhận của bà T số tiền 5,1 tỷ đồng và ông K số tiền 2,2 tỷ đồng, tổng cộng 7,3 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền vay thì Cúc đã chiếm đoạt để trả nợ cá nhân chứ không làm đáo hạn.

Vụ án trên cho thấy thủ đoạn lợi dụng mối quan hệ quen biết, lòng tin và tâm lý muốn thu lợi từ việc cho vay đáo hạn ngân hàng để huy động số tiền lớn. Đây là phương thức tiềm ẩn nhiều rủi ro mà các đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.

Qua sự việc trên, công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần thận trọng khi cho vay, đặc biệt đối với các khoản tiền lớn với lý do “đáo hạn ngân hàng” lãi suất cao; cần xác minh rõ mục đích vay, khả năng tài chính và tình trạng nghĩa vụ trả nợ của người vay.

Không vì quen biết, tin tưởng hoặc hứa hẹn trả tiền trong thời gian ngắn mà chủ quan giao tài sản. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.