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Công an chặn xe máy kiểm tra, phát hiện thứ bất thường trong khẩu trang của một phụ nữ

| | Xã hội

Sau khi tiến hành đấu tranh, công an đã bắt người phạm tội quả tang về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" đối với đối tượng.

Ngày 6/10, Công an TP Đà Nẵng thông tin, vào chiều 26/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường Hòa Khánh phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Công an chặn xe máy để kiểm tra, phát hiện bí mật trong chiếc khẩu trang của một phụ nữ - Ảnh 1.

Đối tượng khóc nghẹn khi nghe đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh tố tụng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong khẩu trang người này đang cầm có 01 túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Đấu tranh tại chỗ, người này khai nhận số tinh thể trên là ma túy đá, mua với giá 300.000 đồng để sử dụng.

Công an phường đã bắt người phạm tội quả tang về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Công an chặn xe máy để kiểm tra, phát hiện bí mật trong chiếc khẩu trang của một phụ nữ - Ảnh 2.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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