Tử hình kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) tử hình về tội Giết người và 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, Đức Anh phải chấp hành mức án cao nhất là tử hình .

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại hơn 1,1 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh giữ thái độ lạnh lùng khi nghe HĐXX tuyên án. (Ảnh: Lương Ý)

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho Nguyễn Đức Anh cho rằng bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và thể hiện sự ăn năn, hối lỗi. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ và cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tuy nhiên, phía bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại đề nghị HĐXX không áp dụng tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo” đối với Đức Anh.

Theo luật sư, bị cáo bị bắt quả tang ngay sau khi gây án nên việc khai nhận hành vi phù hợp với diễn biến vụ án, không thể xem đây là căn cứ để giảm nhẹ hình phạt.

Đáng chú ý, luật sư cho biết trong suốt quá trình giải quyết vụ án, Đức Anh chưa trực tiếp xin lỗi gia đình các nạn nhân.

Phía gia đình bị hại cũng nhiều lần liên hệ với bố mẹ Đức Anh qua điện thoại nhưng không nhận được phản hồi.

“Chỉ trong một đêm, anh Q. mất đi vợ và 2 người con nhỏ. Đây là nỗi đau, mất mát quá lớn, không có tiền bạc nào có thể bù đắp được”, luật sư trình bày tại phiên tòa.

TAND TP Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) tử hình về tội Giết người và 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. (Ảnh: Lương Ý)

Về dân sự, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại trình bày các khoản yêu cầu bồi thường gồm tổn thất tinh thần, chi phí mai táng, thu nhập bị mất và các chi phí hợp lý khác. Tổng số tiền gia đình các bị hại yêu cầu Đức Anh bồi thường hơn 4,5 tỷ đồng và đề nghị thanh toán một lần.

Về trách nhiệm hình sự, luật sư đề nghị HĐXX áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất đối với bị cáo.

Kẻ ra tay tàn ác lãnh án tử

Trước khi HĐXX vào nghị án, Nguyễn Đức Anh được nói lời sau cùng. Bị cáo giữ thái độ lạnh lùng và chỉ nói: “Không có gì để nói”.

Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Anh là đúng người, đúng tội.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Giết người, thuộc nhiều trường hợp định khung tăng nặng như giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và thực hiện tội phạm một cách man rợ.

HĐXX xác định giữa Đức Anh và gia đình các bị hại không có mâu thuẫn từ trước, các nạn nhân cũng không phải là những người bị cáo hướng tới từ trước.

Xuất phát từ việc người yêu cũ chủ động chia tay, Đức Anh nảy sinh ý định trả thù. Sau khi không thể tiếp cận nhà P.A., bị cáo chuyển sang đột nhập nhà hàng xóm để tìm đường sang nhà người yêu cũ.

Tại đây, Đức Anh dùng hung khí tấn công ông Q., sau đó tiếp tục sát hại vợ và 2 con của nạn nhân.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt tàn độc, thể hiện sự coi thường tính mạng người khác và tính côn đồ cao. Bị cáo quyết thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, dù các nạn nhân không có khả năng chống trả.

Bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, nhận thức rõ hậu quả có thể xảy ra nhưng vẫn quyết tâm thực hiện.

Theo HĐXX, trước khi gây án, Đức Anh đã chủ động chuẩn bị hung khí, lựa chọn phương thức đột nhập và công cụ để thực hiện hành vi. Quá trình phạm tội được thực hiện có chủ đích, phù hợp với ý thức và mong muốn của bị cáo.

HĐXX ghi nhận Đức Anh thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt và phạm tội lần đầu. Tuy nhiên, những tình tiết này không đủ để làm giảm tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Theo HĐXX, bị cáo đã thể hiện sự coi thường tính mạng người khác, thực hiện hành vi tàn bạo, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Xét thấy Đức Anh không còn khả năng cải tạo, giáo dục và cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội, HĐXX quyết định áp dụng mức hình phạt cao nhất là tử hình nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.