Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sắp nhận cổ tức 'khủng'

Hôm nay (9/10) là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - Mã: HDB)

Theo phương án được công bố, HDBank dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 25% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới.

Với gần 169,6 triệu cổ phiếu HDB đang sở hữu trực tiếp, bà Nguyễn Thị Phương Thảo dự kiến nhận thêm khoảng 50,9 triệu cổ phiếu. Sau đợt phát hành, lượng cổ phiếu HDB bà trực tiếp nắm giữ dự kiến tăng lên 220,5 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu tại HDBank giữ ở mức gần 3,39%.

Sinh năm 1970 tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là một trong những nữ doanh nhân nổi bật của Việt Nam, với hoạt động kinh doanh trải rộng từ hàng không, tài chính – ngân hàng đến bất động sản và nghỉ dưỡng.

Ngoài số cổ phần tại HDBank, nữ tỷ phú cũng trực tiếp nắm giữ gần 47,5 triệu cổ phiếu VJC. Ngoài ra, bà còn sở hữu gián tiếp hơn 154,7 triệu cổ phiếu VJC thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes được cập nhật sau phiên giao dịch ngày 8/10/2026, tài sản của bà đạt khoảng 4,1 tỷ USD, đưa bà trở lại vị trí người giàu thứ hai Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng. Thứ hạng này có thể thay đổi theo diễn biến giá cổ phiếu và cách Forbes cập nhật giá trị tài sản.

Về phía HDBank, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 13.202 tỷ đồng, tăng khoảng 31% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đến cuối tháng 6 đạt khoảng 1,045 triệu tỷ đồng.

Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng giúp HDBank bổ sung vốn điều lệ mà không làm phát sinh dòng tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng từ 50.053 tỷ đồng lên hơn 65.069 tỷ đồng, tiếp tục củng cố nền tảng vốn, gia tăng dư địa tăng trưởng và tạo nguồn lực cho chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo.