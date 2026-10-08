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Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn ngày 8/10

| | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn ngày 8/10

Giá vàng miếng SJC hiện đang giữ mức 140-143 triệu đồng/lượng.

Sáng 8/10, giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang so với phiên trước đó.

Ở vàng miếng, SJC giữ mức 140-143 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu ở 139,3-143 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải ở 140-143 triệu đồng/lượng; DOJI ở 140-143 triệu đồng/lượng; Phú Quý ở 139,5-143 triệu đồng/lượng; PNJ ở 140-143 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, SJC giữ mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ở 139,2-143,2 triệu đồng/lượng; DOJI ở 139-143 triệu đồng/lượng; Phú Quý ở 139,5-142,5 triệu đồng/lượng; PNJ ở 139,5-142,5 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu
Vàng miếngVàng nhẫn
Giá muaGiá bánGiá muaGiá bán
SJC140143139,5142,5
Bảo Tín Minh Châu
139,3143139,2143,2
Bảo Tín Mạnh Hải
140143139,2143,2
DOJI140143139143
Phú Quý139,5143139,5142,5
PNJ140143139,5142,5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu áp lực giảm sau khi biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố. Giá vàng giao ngay có thời điểm lùi về quanh 4.110,38 USD/ounce, giảm 1,28% trong phiên.

Theo biên bản cuộc họp ngày 15-16/9, phần lớn quan chức Fed cho rằng một lần tăng lãi suất nữa trước cuối năm có thể là cần thiết trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và chưa có đủ tiến triển để đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Tất cả thành viên tham gia cuộc họp đã ủng hộ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9.

Biên bản cũng cho thấy các quan chức Fed nhận định rủi ro đối với triển vọng lạm phát đang nghiêng về phía tăng. Một số thành viên cho rằng tác động từ hoạt động đầu tư và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đối với lạm phát lõi đang gia tăng, trong khi ảnh hưởng từ việc tăng thuế quan có dấu hiệu giảm dần. Giá năng lượng cao do các diễn biến địa chính trị cũng được xem là một yếu tố có thể tạo thêm áp lực lên lạm phát.

Đối với triển vọng chính sách, phần lớn thành viên cho rằng một lần tăng lãi suất nữa vào cuối năm có thể phù hợp. Tuy nhiên, Fed nhấn mạnh các quyết định tiếp theo sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, triển vọng lạm phát, thị trường lao động và sự cân bằng giữa các rủi ro.

Thông tin này tạo sức ép lên vàng, khi lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như kim loại quý. Giá vàng hiện đang ở gần vùng hỗ trợ quan trọng 4.100 USD/ounce sau khi giảm mạnh trong phiên.


Theo Linh San

An ninh tiền tệ

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