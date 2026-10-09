VIB và VTV tăng cường hợp tác, kết nối hệ sinh thái số

Một trong những quyền lợi dành cho khách hàng là chương trình tặng gói VTVgo Plus miễn phí khi mở mới thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán VIB theo điều kiện chương trình.

Thông qua hợp tác, hai bên hướng tới phát triển các sản phẩm, dịch vụ và chương trình hợp tác số, kết hợp thế mạnh về công nghệ, nội dung, sản phẩm và tệp khách hàng của mỗi bên. Mục tiêu là tạo thêm các trải nghiệm số liền mạch, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các tiện ích tài chính và nội dung số cho khách hàng.

Theo đó, VIB và VTV Digital sẽ nghiên cứu kết nối, tích hợp các phương thức mở tài khoản, mở thẻ tín dụng, dịch vụ thanh toán và các dịch vụ số của ngân hàng trên Nền tảng Truyền hình số quốc gia VTVgo. Việc tích hợp này mở ra khả năng đưa một số dịch vụ tài chính trực tiếp vào hệ sinh thái truyền hình số, thay vì người dùng phải chuyển đổi giữa nhiều nền tảng để tiếp cận các nhu cầu khác nhau.

Song song với kết nối dịch vụ, hai bên sẽ xây dựng các chương trình ưu đãi và quyền lợi dành cho khách hàng của VIB và VTVgo. Các gói dịch vụ số, nội dung và sản phẩm phù hợp cũng sẽ được hai bên phối hợp cung cấp, phân phối tới khách hàng.

Hiện người dùng có thể tiếp cận các ưu đãi dành riêng cho khách hàng VIB trên nền tảng VTVgo. Trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên, VIB triển khai ưu đãi gói VTVgo Plus miễn phí dành cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng thông qua hình thức tài chính nhúng ngay trên nền tảng VTVgo. Toàn bộ quy trình đăng ký được thực hiện 100% trực tuyến, thuận tiện và không yêu cầu khách hàng tải ứng dụng ngân hàng để đăng ký thẻ. Đây là một trong những bước triển khai đầu tiên trong hành trình kết nối và gia tăng giá trị từ hai hệ sinh thái VIB và VTVgo, mang đến trải nghiệm tài chính và giải trí liền mạch cho khách hàng.

Bên cạnh đó, VIB và VTV Digital dự kiến phối hợp triển khai các chương trình truyền thông, tiếp thị và chăm sóc khách hàng. Việc kết hợp giữa nền tảng nội dung số và hệ sinh thái tài chính được kỳ vọng tạo thêm điểm chạm với người dùng, đồng thời giúp các chương trình dành cho khách hàng được triển khai trên nhiều kênh số.

Ở góc độ dài hạn, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ và mô hình hợp tác mới dựa trên ứng dụng công nghệ, khai thác hệ sinh thái khách hàng và thế mạnh riêng. Các nội dung hợp tác sẽ được triển khai phù hợp với nhu cầu thị trường và quy định pháp luật.

Hợp tác VIB - VTV Digital diễn ra trong bối cảnh ranh giới giữa các lĩnh vực dịch vụ số ngày càng được thu hẹp. Người dùng không chỉ sử dụng một nền tảng cho một nhu cầu riêng biệt mà có xu hướng kỳ vọng nhiều dịch vụ được kết nối trong cùng hành trình số.

Với VIB, việc kết nối cùng VTV Digital tạo thêm không gian để đưa các dịch vụ ngân hàng đến gần khách hàng thông qua một hệ sinh thái số có sẵn. Ở chiều ngược lại, VTVgo có thêm các tiện ích tài chính và chương trình quyền lợi để bổ sung vào trải nghiệm người dùng. Hai bên kỳ vọng từ nền tảng hợp tác này có thể tiếp tục phát triển thêm các mô hình dịch vụ số, kết hợp giữa nội dung, tài chính và công nghệ trong thời gian tới. Tham khảo thông tin chi tiết tại đây.