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Lãi suất MB ngày 9/10: Gửi 10 triệu, 100 triệu và 1 tỷ đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

| | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất MB ngày 9/10: Gửi 10 triệu, 100 triệu và 1 tỷ đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất tiền gửi MB ngày 9/10 cao nhất ở mức 7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. Đáng chú ý, lãi suất giữa hình thức gửi online và tại quầy có sự chênh lệch ở nhiều kỳ hạn, trong khi khoản tiền từ 1 tỷ đồng trở lên cũng được hưởng mức lãi suất cao hơn.

Lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ngày 9/10 có sự khác biệt giữa hình thức gửi online và gửi tại quầy. Mức lãi suất cao nhất lên tới 7%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 24-60 tháng.

Đáng chú ý, với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, MB áp dụng mức lãi suất cao hơn nhóm dưới 1 tỷ đồng ở nhiều kỳ hạn. Trong khi đó, tiền gửi số truyền thống có mức lãi suất cao hơn biểu tiết kiệm khách hàng cá nhân tại nhiều kỳ hạn.

Lãi suất MB gửi online ngày 9/10

Theo biểu lãi suất sản phẩm Tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass, MB áp dụng lãi suất trả sau 4,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng; 4,6%/năm cho kỳ hạn 2 tháng và 4,65%/năm cho các kỳ hạn 3-5 tháng.

Từ kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất là 5,7%/năm. Các kỳ hạn 12-18 tháng có lãi suất 6,3%/năm. Với kỳ hạn 24-60 tháng, lãi suất cao nhất 7%/năm được áp dụng.

Đối với khoản tiền từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất online cao hơn ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 3-5 tháng là 4,7%/năm; 6-11 tháng là 5,8%/năm và 12-18 tháng là 6,35%/năm. Các kỳ hạn 24-60 tháng cùng có lãi suất 7%/năm.

Gửi 10 triệu đồng online nhận bao nhiêu tiền lãi?

Với 10 triệu đồng, khách hàng thuộc nhóm tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Nếu nhận lãi cuối kỳ, tiền lãi dự kiến như sau:

Kỳ hạnLãi suấtTiền lãi
1 tháng4,5%37.500 đồng
2 tháng4,6%76.667 đồng
3 tháng4,65%116.250 đồng
4 tháng4,65%155.000 đồng
5 tháng4,65%193.750 đồng
6 tháng5,7%285.000 đồng
7 tháng5,7%332.500 đồng
8 tháng5,7%380.000 đồng
9 tháng5,7%427.500 đồng
10 tháng5,7%475.000 đồng
11 tháng5,7%522.500 đồng
12 tháng6,3%630.000 đồng
13 tháng6,3%682.500 đồng
15 tháng6,3%787.500 đồng
18 tháng6,3%945.000 đồng
24 tháng7%1,4 triệu đồng
36 tháng7%2,1 triệu đồng
48 tháng7%2,8 triệu đồng
60 tháng7%3,5 triệu đồng

Như vậy, gửi 10 triệu đồng online kỳ hạn 12 tháng tại MB sẽ nhận khoảng 630.000 đồng tiền lãi. Nếu gửi kỳ hạn 24 tháng, tiền lãi dự kiến là 1,4 triệu đồng.

Gửi 100 triệu đồng online nhận bao nhiêu tiền lãi?

Kỳ hạnLãi suấtTiền lãi
1 tháng4,5%375.000 đồng
2 tháng4,6%766.667 đồng
3 tháng4,65%1,163 triệu đồng
4 tháng4,65%1,55 triệu đồng
5 tháng4,65%1,938 triệu đồng
6 tháng5,7%2,85 triệu đồng
7 tháng5,7%3,325 triệu đồng
8 tháng5,7%3,8 triệu đồng
9 tháng5,7%4,275 triệu đồng
10 tháng5,7%4,75 triệu đồng
11 tháng5,7%5,225 triệu đồng
12 tháng6,3%6,3 triệu đồng
13 tháng6,3%6,825 triệu đồng
15 tháng6,3%7,875 triệu đồng
18 tháng6,3%9,45 triệu đồng
24 tháng7%14 triệu đồng
36 tháng7%21 triệu đồng
48 tháng7%28 triệu đồng
60 tháng7%35 triệu đồng

Theo đó, gửi 100 triệu đồng online kỳ hạn 12 tháng sẽ nhận khoảng 6,3 triệu đồng tiền lãi. Với kỳ hạn 24 tháng, số tiền lãi dự kiến là 14 triệu đồng.

Gửi 1 tỷ đồng online nhận bao nhiêu tiền lãi?

Khoản tiền đúng 1 tỷ đồng thuộc nhóm “từ 1 tỷ đồng trở lên” theo biểu lãi suất MB.

Kỳ hạnLãi suấtTiền lãi
1 tháng4,5%3,75 triệu đồng
2 tháng4,6%7,67 triệu đồng
3 tháng4,7%11,75 triệu đồng
4 tháng4,7%15,67 triệu đồng
5 tháng4,7%19,58 triệu đồng
6 tháng5,8%29 triệu đồng
7 tháng5,8%33,83 triệu đồng
8 tháng5,8%38,67 triệu đồng
9 tháng5,8%43,5 triệu đồng
10 tháng5,8%48,33 triệu đồng
11 tháng5,8%53,17 triệu đồng
12 tháng6,35%63,5 triệu đồng
13 tháng6,35%68,79 triệu đồng
15 tháng6,35%79,38 triệu đồng
18 tháng6,35%95,25 triệu đồng
24 tháng7%140 triệu đồng
36 tháng7%210 triệu đồng
48 tháng7%280 triệu đồng
60 tháng7%350 triệu đồng

Như vậy, khách hàng gửi 1 tỷ đồng online kỳ hạn 12 tháng sẽ nhận khoảng 63,5 triệu đồng tiền lãi. Nếu gửi 24 tháng, tiền lãi dự kiến là 140 triệu đồng.

Lãi suất MB gửi tại quầy ngày 9/10

Đối với tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam, biểu lãi suất tại quầy của MB thấp hơn biểu tiền gửi số truyền thống ở nhiều kỳ hạn.

Cụ thể, với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 3,7%/năm; 2 tháng là 3,8%/năm; 3-5 tháng là 4,1%/năm; 6-11 tháng là 4,6%/năm và 12-18 tháng là 6,2%/năm.

Ở các kỳ hạn 24-60 tháng, lãi suất tại quầy cùng ở mức 7%/năm.

Đối với khoản tiền từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất lần lượt là 3,9%/năm ở kỳ hạn 1 tháng; 4%/năm ở kỳ hạn 2 tháng; 4,3%/năm ở các kỳ hạn 3-5 tháng; 4,8%/năm ở kỳ hạn 6-11 tháng và 6,3%/năm ở kỳ hạn 12-18 tháng. Các kỳ hạn 24-60 tháng cùng có lãi suất 7%/năm.

Gửi 10 triệu đồng tại quầy nhận bao nhiêu tiền lãi?

Kỳ hạnLãi suấtTiền lãi
1 tháng3,7%30.833 đồng
2 tháng3,8%63.333 đồng
3 tháng4,1%102.500 đồng
4 tháng4,1%136.667 đồng
5 tháng4,1%170.833 đồng
6 tháng4,6%230.000 đồng
7 tháng4,6%268.333 đồng
8 tháng4,6%306.667 đồng
9 tháng4,6%345.000 đồng
10 tháng4,6%383.333 đồng
11 tháng4,6%421.667 đồng
12 tháng6,2%620.000 đồng
13 tháng6,2%671.667 đồng
15 tháng6,2%775.000 đồng
18 tháng6,2%930.000 đồng
24 tháng7%1,4 triệu đồng
36 tháng7%2,1 triệu đồng
48 tháng7%2,8 triệu đồng
60 tháng7%3,5 triệu đồng

Gửi 100 triệu đồng tại quầy nhận bao nhiêu tiền lãi?

Kỳ hạnLãi suấtTiền lãi
1 tháng3,7%308.333 đồng
2 tháng3,8%633.333 đồng
3 tháng4,1%1,025 triệu đồng
4 tháng4,1%1,367 triệu đồng
5 tháng4,1%1,708 triệu đồng
6 tháng4,6%2,3 triệu đồng
7 tháng4,6%2,683 triệu đồng
8 tháng4,6%3,067 triệu đồng
9 tháng4,6%3,45 triệu đồng
10 tháng4,6%3,833 triệu đồng
11 tháng4,6%4,217 triệu đồng
12 tháng6,2%6,2 triệu đồng
13 tháng6,2%6,717 triệu đồng
15 tháng6,2%7,75 triệu đồng
18 tháng6,2%9,3 triệu đồng
24 tháng7%14 triệu đồng
36 tháng7%21 triệu đồng
48 tháng7%28 triệu đồng
60 tháng7%35 triệu đồng

Gửi 1 tỷ đồng tại quầy nhận bao nhiêu tiền lãi?

Với khoản tiền 1 tỷ đồng, khách hàng thuộc nhóm “từ 1 tỷ đồng trở lên”.

Kỳ hạnLãi suấtTiền lãi
1 tháng3,9%3,25 triệu đồng
2 tháng4%6,67 triệu đồng
3 tháng4,3%10,75 triệu đồng
4 tháng4,3%14,33 triệu đồng
5 tháng4,3%17,92 triệu đồng
6 tháng4,8%24 triệu đồng
7 tháng4,8%28 triệu đồng
8 tháng4,8%32 triệu đồng
9 tháng4,8%36 triệu đồng
10 tháng4,8%40 triệu đồng
11 tháng4,8%44 triệu đồng
12 tháng6,3%63 triệu đồng
13 tháng6,3%68,25 triệu đồng
15 tháng6,3%78,75 triệu đồng
18 tháng6,3%94,5 triệu đồng
24 tháng7%140 triệu đồng
36 tháng7%210 triệu đồng
48 tháng7%280 triệu đồng
60 tháng7%350 triệu đồng

Như vậy, gửi 1 tỷ đồng tại quầy kỳ hạn 12 tháng sẽ nhận khoảng 63 triệu đồng tiền lãi. Với kỳ hạn 24 tháng, tiền lãi dự kiến là 140 triệu đồng.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo biểu lãi suất MB niêm yết ngày 9/10/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.

Lãi suất ngân hàng 8/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, MB, Techcombank, Sacombank, HDBank,...


Quang Hưng

An ninh tiền tệ

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