Ngân hàng rao bán nhà đất rộng gần 400m2 với giá 90 tỷ đồng

Theo thông báo của Agribank Chi nhánh Bắc TP.HCM, ngân hàng đang tổ chức đấu giá tài sản tại số 72/2 Trương Quốc Dung, phường Phú Nhuận, TP.HCM. Tài sản được bán đấu giá gồm quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.

Cụ thể, khu đất có diện tích 394,70 m², thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 10/BĐĐC. Mục đích sử dụng là đất ở, hình thức sử dụng riêng và thời hạn sử dụng lâu dài.

Trên khu đất là một căn nhà có tổng diện tích sàn xây dựng 1.417,41 m², kết cấu tường gạch, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép và ngói. Công trình gồm 4 tầng, tầng hầm, tầng lửng và tầng áp mái.

Agribank đưa ra giá khởi điểm 90 tỷ đồng, chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến việc mua tài sản. Tính theo diện tích khu đất, mức giá khởi điểm tương đương khoảng 228 triệu đồng/m².

Ngân hàng lưu ý tài sản được bán theo nguyên trạng và theo phương thức “có sao bán vậy”.

Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp 4,5 tỷ đồng tiền đặt trước, tương đương 5% giá khởi điểm. Thời gian nộp tiền đặt trước từ 8h ngày 5/10 đến 17h ngày 12/10/2026.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký và xem giấy tờ tài sản cũng kéo dài đến 17h ngày 12/10/2026. Phí mua một bộ hồ sơ tham gia đấu giá là 1 triệu đồng.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 14h30 ngày 14/10/2026 tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM.

Hình thức đấu giá là đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên. Bước giá được quy định ở mức 100 triệu đồng.