Lãi suất thị trường 2 giảm sâu, Ngân hàng Nhà nước hút về 39.000 tỷ đồng từ đầu tuần

Trong phiên giao dịch ngày 7/10, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,2 - 0,5 điểm % ở các kỳ hạn ngắn so với phiên trước.

Lãi suất qua đêm (ON) giảm 0,4 điểm % xuống 0,6%/năm; kỳ hạn 1 tuần giảm 0,5 điểm % xuống 2,3%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,2 điểm % xuống 3,8%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 5,2%/năm.

Như vậy, lãi suất qua đêm – kỳ hạn chiếm phần lớn giá trị giao dịch - đã giảm từ mức 2,8%/năm vào cuối tuần trước xuống 2% trong phiên 5/10, 1% ngày 6/10 và còn 0,6% ngày 7/10, tương đương giảm 2,2 điểm % sau ba phiên.

Trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã giảm quy mô chào thầu trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO). Theo đó, ngày 7/10, NHNN chỉ chào thầu 5.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, lãi suất 4,5%/năm.

Kết quả chỉ có 1.547 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 91 ngày, trong khi 10.743 tỷ đồng đáo hạn. Qua đó, NHNN hút ròng 9.196 tỷ đồng trong phiên. Lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm về còn 94.213 tỷ đồng.

Trước đó, NHNN hút ròng 11.555 tỷ đồng trong phiên 6/10 và 18.377 tỷ đồng trong phiên 5/10. Như vậy, chỉ trong 3 phiên đầu tháng 10, NHNN đã hút ròng 39.129 tỷ đồng qua thị trường mở.

Động thái này nối tiếp xu hướng hút thanh khoản mạnh trong tuần cuối tháng 9. Trong tuần 28/9 - 2/10, NHNN đã hút ròng 53.475 tỷ đồng.

Lãi suất liên ngân hàng vẫn giảm mạnh trong bối cảnh NHNN liên tục hút ròng thanh khoản. Diễn biến này cho thấy thanh khoản VND ngắn hạn trên hệ thống đang cải thiện, khiến nhu cầu vay mượn giữa các ngân hàng giảm xuống và nhu cầu hỗ trợ thanh khoản từ Nhà điều hành cũng thu hẹp.