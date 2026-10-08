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Ngân hàng Nhà nước điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Nhà máy In tiền Quốc gia, Cục Phát hành và Kho quỹ

| | Tài chính - ngân hàng

Ngày 7/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định của Thống đốc NHNN về điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Nhà máy In tiền Quốc gia, Cục Phát hành và Kho quỹ.

Ngân hàng Nhà nước điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Nhà máy In tiền Quốc gia, Cục Phát hành và Kho quỹ- Ảnh 1.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng trao Quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Ông Phạm Tiến Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Thống đốc NHNN dự và trao các quyết định.

Tại hội nghị, ông Lê Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố các quyết định của Thống đốc NHNN về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, bà Lê Vân Quỳnh, Phó Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 6/10/2026.

Ngân hàng Nhà nước điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Nhà máy In tiền Quốc gia, Cục Phát hành và Kho quỹ- Ảnh 2.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng trao Quyết định bổ nhiệm cho bà Lê Vân Quỳnh

Ông Trần Quang Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia, thời hạn 5 năm kể từ ngày 6/10/2026.

Ngân hàng Nhà nước điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Nhà máy In tiền Quốc gia, Cục Phát hành và Kho quỹ- Ảnh 3.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Quang Tiến

Cùng với đó, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Thành viên Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, thời hạn 5 năm kể từ ngày 6/10/2026.

Ngân hàng Nhà nước điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Nhà máy In tiền Quốc gia, Cục Phát hành và Kho quỹ- Ảnh 4.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Tuấn Khanh

Trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác, năng lực và những đóng góp của các cán bộ trong thời gian qua.

Giao nhiệm vụ với các cán bộ trên cương vị mới, Phó Thống đốc nhấn mạnh, trước yêu cầu và thách thức ngày càng cao, các cán bộ được bổ nhiệm cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm và năng lực công tác; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị mới giữ vững đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Ngân hàng Nhà nước điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Nhà máy In tiền Quốc gia, Cục Phát hành và Kho quỹ- Ảnh 5.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị

Phó Thống đốc tin tưởng, với kinh nghiệm công tác, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm sẽ nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, bà Lê Vân Quỳnh cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo NHNN; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và trí tuệ tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngọc Thảo

An ninh tiền tệ

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