Lần đầu tiên một ngân hàng tư nhân đạt 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã VPB) vừa công bố việc nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 5/10/2026 về tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo báo cáo kết quả ngày 30/9/2026 của VPBank, ngân hàng đã phân phối 2.066.076.399 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng giá trị theo mệnh giá hơn 20.660 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 26,04104%, tức cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu được nhận thêm 2.604.104 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/9/2026. Sau đợt phát hành, số cổ phiếu lưu hành của VPBank tăng từ hơn 7,93 tỷ lên 10 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ tăng từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.

Đây là cấu phần đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn hai đợt của năm 2026. Ở bước tiếp theo, VPBank dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, qua đó nâng vốn điều lệ lên khoảng 106.244 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, VPBank đạt 18.880 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất. Riêng quý II, lợi nhuận trước thuế đạt 10.959 tỷ đồng, tăng 76%. Đến cuối tháng 6, tổng tài sản hợp nhất lần đầu vượt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 19,2% so với cuối năm 2025.



