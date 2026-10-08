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Tin vui: Việt Nam đã hoàn tất kết nối thanh toán hai chiều với Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore và Trung Quốc

| | Tài chính - ngân hàng

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc NAPAS

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc NAPAS

Người dân Việt Nam hiện nay có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán quen thuộc để quét mã QR khi đi nước ngoài, trong khi du khách quốc tế cũng có thể sử dụng phương thức tương tự khi đến Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi họp báo Ngày Thanh toán Số 2026 tổ chức sáng 8/10 tại Hà Nội, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) - cho biết, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, bên cạnh thúc đẩy thanh toán số trong nước, thanh toán số của Việt Nam những năm gần đây cũng từng bước kết nối với hệ thống thanh toán của các quốc gia trong khu vực và châu Á.

Đến nay, NAPAS đã hoàn tất kết nối thanh toán với 6 quốc gia gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc.

Trong đó, với Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore và Trung Quốc, NAPAS đã hoàn tất kết nối hai chiều. Người dân Việt Nam có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán quen thuộc để quét mã QR khi đi nước ngoài, trong khi du khách quốc tế cũng có thể sử dụng phương thức tương tự khi đến Việt Nam.

Với Hàn Quốc, NAPAS đã hoàn tất kết nối chiều thanh toán của du khách quốc tế khi sang Việt Nam và dự kiến sớm hoàn thành chiều ngược lại.

NAPAS đồng thời đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và mở rộng chiều thanh toán còn lại với các thị trường đã kết nối.

Các số liệu 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy xu hướng thanh toán số xuyên biên giới đang tăng trưởng mạnh.

Tại ba thị trường là Thái Lan, Lào và Campuchia, số lượng và giá trị giao dịch của du khách ba nước thanh toán tại Việt Nam qua QR xuyên biên giới tăng 11 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều ngược lại, số lượng giao dịch của người Việt Nam tại Thái Lan, Lào và Campuchia tăng 5 lần, trong khi giá trị giao dịch tăng 4 lần.

Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực sau khi NAPAS lần lượt kết nối với các nền tảng thanh toán lớn. NAPAS chính thức công bố dịch vụ kết nối với UPI vào tháng 12/2025, Alipay vào tháng 4/2026 và Weixin Pay vào tháng 8/2026. Riêng trong tháng 9/2026, giao dịch của du khách Trung Quốc quét mã VietQRGlobal tại Việt Nam tăng gấp 3 lần cả về số lượng và giá trị so với cùng kỳ.

Những kết quả này cho thấy thanh toán QR đang trở thành một trong những hạ tầng quan trọng để thúc đẩy giao thương, du lịch và kết nối người dùng giữa Việt Nam với các thị trường quốc tế.

H. Kim

An ninh tiền tệ

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