Giá vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn sáng 9/10 tại SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ,... cập nhật mới nhất

Sáng 9/10, giá vàng tại các thương hiệu nhìn chung ổn định.

Ở vàng miếng, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ giữ nguyên mức 140-143 triệu đồng/lượng ở 140-143 triệu đồng/lượng; Phú Quý ở 139,5-143 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua, xuống 138,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán giữ nguyên 143 triệu đồng/lượng.

Ở vàng nhẫn, SJC tiếp tục giữ mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải ở 139-142,9 triệu đồng/lượng; DOJI ở 139-143 triệu đồng/lượng; Phú Quý ở 139,5-142,5 triệu đồng/lượng và PNJ ở 139,5-142,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua, xuống 138,6 triệu đồng/lượng, đồng thời giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều bán, còn 142,5 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Vàng miếng Vàng nhẫn Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC 140 143 139,5 142,5 Bảo Tín Minh Châu 138,6 143 138,6 142,5 Bảo Tín Mạnh Hải 140 143 139 142,9 DOJI 140 143 139 143 Phú Quý 139,5 143 139,5 142,5 PNJ 140 143 139,5 142,5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng 0,55% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (8/10), lên quanh 4.132,30 USD/ounce vào cuối phiên Mỹ. Đà phục hồi diễn ra khi kết quả đấu giá trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tích cực giúp lợi suất trái phiếu hạ nhiệt sau khi tăng cao vào buổi sáng. Trong khi đó, giá bạc giao ngay giảm 1,03%, xuống khoảng 59,05 USD/ounce.

Theo Kitco, phiên đấu giá 22 tỷ USD trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm ghi nhận lợi suất trúng thầu 5,618%, với tỷ lệ đặt mua trên lượng chào bán đạt 2,54 lần. Kết quả này giúp lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm khỏi vùng 5,7%, kéo lợi suất kỳ hạn 10 năm về quanh 5,2% vào cuối phiên, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu tiếp tục làm dấy lên lo ngại lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào cuối năm. Giá dầu Brent chốt phiên tăng 4,1%, lên 104,28 USD/thùng, trong khi dầu WTI giao dịch quanh 91,60 USD/thùng. Căng thẳng tại eo biển Hormuz, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở năng lượng và gián đoạn nguồn cung liên quan đến thời tiết tại Vịnh Mexico góp phần đẩy giá dầu lên cao.

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm còn 197.000 trong tuần gần nhất, trong khi số người tiếp tục nhận trợ cấp tăng lên 1,716 triệu. Kết hợp với biên bản cuộc họp Fed tháng 9 và các phát biểu gần đây của quan chức Fed, thị trường vẫn nghiêng về khả năng cơ quan này tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12, dù xác suất tăng lãi suất ngay trong tháng 10 còn thấp.

Trong ngắn hạn, vùng 4.142-4.163 USD/ounce là ngưỡng kháng cự gần của giá vàng. Nếu vượt qua vùng này, kim loại quý có thể hướng tới các mốc 4.184 USD và 4.226 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nằm tại 4.103 USD/ounce; nếu giá xuyên thủng mốc này, các ngưỡng tiếp theo được xác định quanh 4.067 USD và 4.032 USD/ounce.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới số liệu sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10, dự kiến công bố ngày thứ Sáu, cùng báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 vào tuần tới. Dữ liệu lạm phát hạ nhiệt có thể hỗ trợ vàng, trong khi giá năng lượng tiếp tục tăng hoặc nhu cầu trái phiếu dài hạn suy yếu có thể đẩy lợi suất lên cao và gây sức ép lên kim loại quý.