"Đặc sản" của Ngày thanh toán số 2026

Ngày 8/10, Báo Tiền Phong, Tổng công ty Thanh toán Quốc gia NAPAS và Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức họp báo Ngày thanh toán số 2026.

Trả lời câu hỏi báo chí về việc vì sao Ngày thẻ Việt Nam qua 5 mùa triển khai đã trở thành "đặc sản" của Báo Tiền phong, và xu hướng phát triển của thẻ hiện nay cũng vẫn vô cùng mạnh mẽ, thể hiện qua việc các ngân hàng đua nhau ra mắt ngày càng nhiều sản phẩm thẻ hấp dẫn và phù hợp với từng nhóm đối tượng người dùng khác nhau, ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Ngày Thanh toán Số Việt Nam 2026 - cho biết, sau 5 mùa tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam, việc đổi tên thành Ngày Thanh toán Số Việt Nam 2026 không đơn thuần là thay đổi tên gọi, mà phản ánh một bước chuyển mình của chính thị trường thanh toán Việt Nam.

Ông Phùng Công Sưởng trả lời báo chí

Khi chiếc thẻ dần thu hẹp trước sự bùng nổ của hệ sinh thái số

Theo ông Phùng Công Sưởng, trong 5 năm qua, Ngày Thẻ Việt Nam đã trở thành một chương trình có sức lan tỏa, góp phần đưa thanh toán thẻ đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển rất nhanh của công nghệ, hệ sinh thái thanh toán hiện nay đã vượt xa phạm vi của chiếc thẻ truyền thống.

Ngày nay, người dân có thể thanh toán bằng mã QR, điện thoại di động, Mobile Banking, ví điện tử, thanh toán không tiếp xúc, sinh trắc học và nhiều phương thức số khác. Vì vậy, nếu tiếp tục gọi là Ngày Thẻ Việt Nam thì sẽ không còn phản ánh đầy đủ diện mạo và xu hướng phát triển của hệ sinh thái thanh toán.

"Ngày Thanh toán Số Việt Nam 2026 vì thế là bước chuyển từ một chương trình tập trung vào một phương thức thanh toán sang một chương trình hướng tới toàn bộ hệ sinh thái thanh toán số. Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh là thanh toán số không còn là một công nghệ riêng biệt hay một lựa chọn bổ sung, mà đang trở thành một phần thiết yếu của đời sống số. Người dân sử dụng thanh toán số để mua sắm, đi lại, du lịch, học tập, giải trí; doanh nghiệp sử dụng để bán hàng, quản trị dòng tiền, kết nối khách hàng; còn các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán đang liên tục phát triển những phương thức mới để đáp ứng nhu cầu đó", ông nói.

Kế thừa giá trị để lan tỏa thói quen thanh toán an toàn

Theo đồng Trưởng ban tổ chức Ngày Thanh toán Số Việt Nam 2026, một điểm mở rộng khác là chương trình năm nay hướng mạnh hơn tới thế hệ người dùng số. Sự xuất hiện của Đại sứ chương trình cùng format sân khấu trẻ trung, gần gũi sẽ giúp những câu chuyện về thanh toán số, bảo mật và công nghệ tiếp cận người trẻ bằng một ngôn ngữ dễ hiểu và tự nhiên hơn.

"Chúng tôi không muốn nói với giới trẻ về công nghệ theo cách quá hàn lâm. Ngược lại, mục tiêu là để các bạn trẻ có thể trực tiếp trải nghiệm, tương tác và nhìn thấy công nghệ gắn với chính đời sống của mình như thế nào."

Cũng theo ông Phùng Công Sưởng, Ngày Thanh toán Số Việt Nam 2026 là sự tiếp nối của những giá trị đã được xây dựng trong 5 năm qua, nhưng đồng thời cũng là bước mở rộng để chương trình đồng hành với một hệ sinh thái thanh toán đang thay đổi rất nhanh.

"Điều chúng tôi kỳ vọng không chỉ là giới thiệu thêm một phương thức thanh toán mới, mà góp phần hình thành thói quen thanh toán số an toàn, văn minh và bền vững trong cộng đồng. Quan trọng hơn, chúng tôi muốn mỗi người tham dự chương trình có thể cảm nhận rằng chuyển đổi số không phải câu chuyện ở đâu xa. Chuyển đổi số bắt đầu từ chính những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày - từ cách chúng ta giao tiếp, chia sẻ thông tin cho đến cách chúng ta thanh toán một món hàng", ông Sưởng cho hay.

Ngày Thanh toán Số Việt Nam 2026 có gì "đặc sản"?

Ngày Thanh toán số 2026 sẽ diễn ra với một chuỗi sự kiện đáng chú ý.

Đầu tiên là Hội thảo chuyên đề "Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số" diễn ra lúc 8h00, Thứ Tư, ngày 14/10/2026 tại Khách sạn Pan Pacific Hanoi, gồm hai phiên: Phát triển hệ sinh thái thanh toán số - bàn về xu hướng thanh toán "xuyên suốt", kết nối thanh toán với y tế, điện lực, viễn thông, thuế, giáo dục và dịch vụ công; và Kết nối không biên giới - Bảo vệ không khoảng cách - tập trung vào thanh toán xuyên biên giới, nhận diện giao dịch bất thường, phòng chống gian lận và bảo vệ người dùng.

Tiếp đến là Chương trình tổ chức Tọa đàm sinh viên ngày 12/10/2026 tại Học viện Ngân hàng; chủ đề "Chạm số - Sống xanh" và cuộc thi "Bắt sóng đam mê" dành cho sinh viên với các hạng mục hát solo, nhóm nhạc, nhóm nhảy.

Điểm nhấn của chương trình Sóng Festival diễn ra ngày 24 - 25/10/2026 (Thứ Bảy, Chủ nhật) tại Phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội - lễ hội mua sắm, giải trí và trải nghiệm công nghệ, nơi 100% giao dịch tại các gian hàng được thực hiện bằng phương thức thanh toán số: thẻ, mã QR, ví điện tử, sinh trắc học. Lễ hội quy tụ gần 70 gian hàng (ntt+merchant), 28 Ngân hàng Thương mại, trung gian tài chính, các doanh nghiệp, cùng sự tham gia của hơn 20 gian hàng là những đặc sản của Hà Nội đạt tiêu chuẩn OCOP gồm nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ tinh xảo… Trong trong khuôn khổ Sóng Festival còn diễn ra Đêm nhạc "Chạm Việt Nam 2" - nơi âm nhạc hiện đại gặp gỡ thông điệp chuyển đổi số./.