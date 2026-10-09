Sáng 9/10: Cổ phiếu SHB "có biến", khối ngoại nhập cuộc ngay đầu phiên

Cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội là tâm điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên sáng 9/10. Dữ liệu ghi nhận lúc 9h25 cho thấy mã này tiếp tục chịu áp lực điểm chỉnh và giảm xuống 9.870 đồng/cổ phiếu, tương đương 1,79% so với giá tham chiếu. Đây cũng là mức giá thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điểm đáng chú ý nằm ở thanh khoản. Chỉ trong 10 phút đầu tiên của phiên giao dịch chính thức, SHB đã ghi nhận hơn 47,43 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch ước tính khoảng 468 tỷ đồng – đứng đầu toàn thị trường.

Đáng chú ý, diễn biến của SHB có sự tham gia lớn nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại mua vào gần 10,9 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra khoảng 1,83 triệu đơn vị. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 9,06 triệu cổ phiếu SHB ngay trong khoảng 10 phút đầu phiên.

Những diễn biến trên xuất hiện sau phiên 8/10, khi SHB giảm hết biên độ 6,94%, đóng cửa tại 10.050 đồng/cổ phiếu. Nhìn xa hơn, cổ phiếu này đã mất gần một nửa thị giá trong 1 năm qua khi giảm liên tục từ vùng giá khoảng 18.000 đồng xác lập vào tháng 10/2025.

Diễn biến cổ phiếu SHB. (Nguồn: Chứng khoán Pinetree)

Về hoạt động kinh doanh, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9.092 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 1,6% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 51% kế hoạch cả năm.

Về quy mô, tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của SHB đạt 962.667 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025. Dư nợ cấp tín dụng đạt 664.280 tỷ đồng, tăng 7,22%, trong khi tổng huy động vốn thị trường I đạt 687.843 tỷ đồng, tăng 7%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,76%.