Bỏ thói quen kê sofa sát tường, phòng khách bỗng có thêm 1 khoảng cực hữu dụng: Nhà nhỏ càng nên tham khảo

Trong nhiều năm, cách bố trí phòng khách quen thuộc gần như chỉ có một công thức: sofa kê sát một bức tường, đối diện là tivi, ở giữa đặt bàn trà.

Cách làm này có ưu điểm rõ ràng. Sofa có điểm tựa, người ngồi cảm thấy chắc chắn, đồng thời phần diện tích giữa phòng được giải phóng tối đa. Với những căn hộ nhỏ, đây từng được coi là lựa chọn an toàn nhất.

Tuy nhiên, khi nhìn vào nhà của nhiều người trẻ hiện nay, có thể thấy một thay đổi khá thú vị: sofa không còn nhất thiết phải “dính” vào tường.

Thay vào đó, khoảng trống phía sau sofa được biến thành một phần có chức năng thực sự. Có nhà làm kệ sách, có nhà giấu một chiếc bàn hẹp để thay bàn trà, có người tạo khu vực cho thú cưng, thậm chí biến sofa thành một “vách ngăn mềm” chia lại không gian.

Chính khoảng cách tưởng như lãng phí ấy lại mở ra rất nhiều cách bố trí mới.

1. Đưa kệ sách ra phía sau sofa

Kệ sách trong phòng khách vài năm gần đây khá phổ biến, nhưng nhiều gia đình thường đặt toàn bộ hệ kệ ở bức tường tivi. Điều này dễ khiến một mặt phòng trở nên nặng nề, đặc biệt nếu vừa có tivi vừa có tủ lớn.

Một lựa chọn khác là đưa kệ sách sang bức tường phía sau sofa.

Chỉ cần dịch sofa ra khoảng 28–30cm, một hệ kệ mỏng đã có thể được bố trí phía sau. Sách, đồ trang trí hay những vật dụng nhỏ nhờ đó có chỗ riêng mà không khiến tầm nhìn chính trong phòng khách bị rối.

Nếu phần tủ phía dưới bị sofa che khuất, có thể dùng khu vực này để cất những món ít dùng. Phần phía trên dành cho sách hoặc đồ cần lấy thường xuyên.

Với những phòng khách rộng hơn, sofa thậm chí có thể được kéo ra xa thêm để tạo hẳn một lối đi giữa sofa và kệ sách. Khi đó, bức tường phía sau không còn chỉ là “phông nền” mà trở thành một khu vực sử dụng độc lập.

2. Làm kệ mỏng phía sau sofa để thay một phần chức năng của bàn trà

Một xu hướng khác cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều là bỏ bàn trà lớn khỏi phòng khách.

Lý do rất đơn giản: bàn trà thường trở thành nơi chất đủ thứ từ điều khiển, cốc nước, giấy ăn đến đồ chơi trẻ nhỏ. Nếu phòng khách hẹp, chiếc bàn còn chiếm đáng kể diện tích đi lại.

Nhưng bỏ hoàn toàn bàn trà lại gây bất tiện. Giải pháp khá thông minh là làm một chiếc kệ hẹp rộng khoảng 15cm phía sau sofa.

Chiếc kệ này vừa đủ đặt cốc nước, khăn giấy, sách đang đọc hoặc điều khiển từ xa. Nếu thiết kế từ đầu, còn có thể tích hợp ổ cắm điện để sạc điện thoại, máy tính bảng hoặc đèn đọc sách.

Ưu điểm lớn nhất là kệ gần như “biến mất” khi nhìn từ phía trước vì được sofa che lại.

Với căn hộ nhỏ, đây là một trong những cách tận dụng khoảng trống hiệu quả nhất: chỉ cần sofa cách tường khoảng 15cm nhưng đổi lại phòng khách có thêm một bề mặt sử dụng rất tiện.

3. Biến khoảng trống phía sau sofa thành khu vực cho thú cưng

Với gia đình nuôi chó mèo, việc dành một góc riêng cho thú cưng thường không dễ.

Nếu đặt chuồng, đệm hoặc đồ chơi ngay bên cạnh sofa, phòng khách rất dễ trở nên lộn xộn. Nhưng khi kéo sofa ra xa tường khoảng 60–75cm, khoảng phía sau có thể trở thành một “hành lang” nhỏ dành riêng cho thú cưng.

Có người bố trí đệm nằm, nhà vệ sinh cho mèo hoặc hệ kệ leo trèo ở khu vực này. Có người thậm chí sử dụng vách kính để tạo một căn phòng nhỏ cho mèo ngay sau sofa.

Điểm đáng chú ý là khu vực thú cưng được tách khỏi lối đi chính nhưng vẫn nằm trong không gian sinh hoạt chung. Chủ nhà dễ quan sát, trong khi vật nuôi vẫn có một góc riêng tương đối yên tĩnh.

Cách bố trí này đặc biệt phù hợp với những phòng khách dài hoặc có chiều sâu lớn.

4. Làm tủ lưu trữ phía sau sofa

Những căn hộ thiếu chỗ cất đồ thường dồn toàn bộ hệ tủ vào tường tivi. Nhưng nếu phòng khách đủ rộng, bức tường sau sofa cũng là một vị trí đáng tận dụng.

Một hệ tủ sâu khoảng 35–40cm có thể cung cấp lượng lưu trữ khá lớn mà không chiếm quá nhiều không gian.

Phần phía trên có thể để sách, đồ trang trí hoặc vật dụng thường dùng. Phần phía dưới, nơi bị sofa che một phần, phù hợp để cất đồ ít sử dụng.

Nếu lo việc mở tủ khó khăn, có thể chia cửa tủ thành nhiều khoang nhỏ thay vì làm một cánh lớn. Những món dùng thường xuyên đặt ở phía trên, còn vali nhỏ, đồ theo mùa hoặc vật dụng dự phòng để ở phía dưới.

Một cách khác nhẹ nhàng hơn là làm tủ thấp phía sau sofa. Mặt tủ vừa có thể làm bàn console, vừa tạo thêm không gian chứa đồ.

So với việc kê sofa sát tường, cách bố trí này rõ ràng “tốn” thêm vài chục centimet, nhưng đổi lại chủ nhà có một lượng lưu trữ rất đáng kể.

5. Đặt sofa ngang giữa phòng thay vì chạy dọc theo tường

Sofa không nhất thiết phải song song với bức tường dài nhất trong phòng.

Trong những căn hộ có phòng khách tương đối vuông hoặc cửa chính mở thẳng vào khu vực sinh hoạt chung, việc đặt sofa ngang giữa phòng đôi khi còn hợp lý hơn.

Khi đó, lưng sofa tự nhiên trở thành một đường phân chia không gian. Một phía là khu vực tiếp khách, phía còn lại có thể là lối vào, bàn ăn, bàn làm việc hoặc tủ trang trí.

Điều thú vị là sofa lúc này đóng vai trò gần giống một vách ngăn nhưng không làm không gian bị chia cắt cứng nhắc.

Phía sau sofa còn có thể đặt thêm bàn console, ghế thay giày hoặc một hệ tủ thấp. Cách bố trí này đặc biệt hiệu quả với những căn hộ không có sảnh vào nhà riêng biệt.

Thay vì bước qua cửa và nhìn thấy toàn bộ phòng khách, sofa giúp tạo một lớp chuyển tiếp tự nhiên hơn.

6. Dùng thiết kế mở thay cho “bức tường sau sofa”

Một cách mạnh tay hơn là thay đổi hoàn toàn khái niệm “sofa phải dựa vào tường”.

Trong một số căn hộ, chủ nhà tháo bớt tường ngăn giữa phòng khách và phòng làm việc hoặc phòng ngủ phụ, sau đó thay bằng vách kính.

Sofa vẫn có thể đặt ở vị trí cũ nhưng phía sau không còn là một bức tường kín.

Nhờ đó, tầm nhìn được kéo dài sang không gian bên cạnh, khiến phòng khách có cảm giác rộng và thoáng hơn đáng kể.

Một số gia đình còn sử dụng bàn dài, bàn làm việc hoặc kệ thấp để phân chia hai khu vực thay vì xây tường.

Cách thiết kế này phù hợp với xu hướng nhà ở hiện đại: giảm những ranh giới không cần thiết và tăng sự kết nối giữa các không gian sinh hoạt.

Sofa không sát tường không phải lúc nào cũng phù hợp

Dù có nhiều ưu điểm, cách bố trí này không nên áp dụng một cách máy móc.

Nếu phòng khách quá hẹp, việc kéo sofa ra xa tường có thể làm lối đi bị bó lại. Với những căn phòng có chiều ngang hạn chế, sofa kê sát tường vẫn là phương án tối ưu.

Ngược lại, nếu phòng khách có chiều sâu tốt hoặc đang thiếu chỗ lưu trữ, khoảng không phía sau sofa lại là một vùng rất đáng khai thác.

Có thể bắt đầu đơn giản bằng việc dịch sofa ra 15cm để đặt một chiếc kệ mỏng. Nếu không gian cho phép, tăng lên 30–40cm để làm giá sách hoặc tủ. Với phòng khách rộng, khoảng 60–80cm thậm chí có thể tạo thành một lối đi hoặc một khu vực chức năng riêng.

Thay đổi đáng chú ý nhất trong các căn nhà hiện đại có lẽ không nằm ở việc mua thêm đồ nội thất đắt tiền, mà ở cách người ta sử dụng lại những khoảng không vốn từng bị coi là vô ích.

Và khoảng trống phía sau sofa chính là một ví dụ như vậy.

Kê sofa sát tường không sai. Nhưng khi bỏ đi suy nghĩ rằng đó là cách duy nhất, phòng khách có thể xuất hiện thêm rất nhiều khả năng: nhiều chỗ chứa đồ hơn, ít bàn ghế hơn, lối đi linh hoạt hơn và quan trọng nhất là không gian mang dấu ấn riêng của người sống trong đó.