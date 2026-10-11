Ngọc nữ showbiz N. cưới thiếu gia nghìn tỷ ngành ngân hàng trong tháng 12, lộ hẳn clip cùng đàng trai đi phát thiệp mời

Sáng 11/10, tờ Line Today đưa tin, nữ diễn viên Thái Lan Bua Nalinthip và thiếu gia nghìn tỷ Win Veeraphan sẽ cử hành hôn lễ vào tháng 12 năm nay. Trước thềm hôn lễ thế kỷ, cặp đôi ngọc nữ - đại gia mới đây đã được bắt gặp đi gửi thiệp mời cưới cho đồng nghiệp, bạn bè. Đầu tiên, Bua Nalinthip và vị hôn phu đến gặp nhà sản xuất phim nổi tiếng Piya Sawetpikul để mời ông tới chung vui trong ngày trọng đại của đời mình.

Trong video do truyền thông đăng tải, Bua Nalinthip cùng chồng tương lai xuất hiện với gương mặt rạng ngời, sáng bừng niềm hạnh phúc. Vị hôn phu của nàng ngọc nữ xứ Thái cũng nhận được nhiều lời khen về mặt nhan sắc. Đứng chung khung hình, Bua Nalinthip - Win Veeraphan còn được nhận xét là trông vô cùng “xứng đôi vừa lứa”, khiến công chúng càng thêm mong mỏi được chiêm ngưỡng đám cưới thế kỷ của 2 người họ.

Bua Nalinthip cùng thiếu gia Win Veeraphan đi phát thiệp mời đám cưới. Gương mặt họ hiện lên rất rõ niềm hạnh phúc trào dâng. Ảnh: Line Today

Bua Nalinthip cùng chồng tương lai được nhận xét là trông vô cùng đẹp đôi khi đứng bên nhau. Ảnh: X

Khi phỏng vấn với truyền thông Thái Lan, Bua Nalinthip cũng đã có những chia sẻ cởi mở về kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm. Cô tiết lộ đã bay sang Việt Nam để xem các mẫu váy cưới: “Tôi có sang Việt Nam thử 1 số mẫu váy, vì bên họ có những thiết kế rất phá cách và thời thượng”.

Đồng thời, nữ diễn viên sinh năm 1989 cũng dành nhiều lời khen ngợi “có cánh” để nói về vị hôn phu ngàn tỷ. Theo đó, cô hạnh phúc bày tỏ đã tìm thấy “vùng an toàn”, 1 người mà cô muốn đồng hành trong suốt cả cuộc đời và có thể tin tưởng gửi gắm tương lai mình cho anh ấy.

Còn nhớ vào tháng 12 năm ngoái, thiếu gia Win Veeraphan đã cất công đưa Bua Nalinthip sang tận Nhật Bản để thực hiện nghi thức trao nhẫn. Trong giây phút thiêng liêng, chàng thiếu gia ngàn tỷ đã gây bất ngờ khi quỳ gối cầu hôn Bua Nalinthip bằng chiếc nhẫn kim cương đắt giá giữa khung cảnh lãng mạn tại xứ sở hoa anh đào.

Nhớ lại giây phút được cầu hôn, Bua Nalinthip cho biết, dù cô từng đóng cảnh được trao nhẫn trong nhiều bộ phim truyền hình, thế nhưng cảm giác ngoài đời thực lại hoàn toàn khác biệt. Theo lời ngọc nữ 8X, ở giây phút bạn trai thiếu gia đột nhiên quỳ gối trao nhẫn, cô bỗng cảm thấy vô cùng bàng hoàng, đứng hình không biết phải làm gì. Và cuối cùng, người đẹp cũng đã gật đầu nhận lời cầu hôn từ đàng trai.

Bua Nalinthip tiết lộ thêm, bạn trai đã giấu kín cô về màn cầu hôn bất ngờ. Trên thực tế, nữ diễn viên từng nhận ra 1 vài điểm bất thường, chẳng hạn như bạn trai cô bỗng nhắn tin Line nhiều hơn và chú trọng đến việc chọn quần áo hơn lúc bình thường. Tuy nhiên, ngay cả lúc đó Bua cũng không nghĩ tới chuyện bạn trai đang âm thầm chuẩn bị cho màn cầu hôn lãng mạn ở Nhật Bản.

Bua được bạn trai thiếu gia quỳ gối cầu hôn ở nước ngoài. Ảnh: Line Today

Bua có tên thật là Nalinthip Sakulongumpa, sinh năm 1989, từng tham dự cuộc thi Miss Teen Thái Lan khi vừa tròn 17 tuổi. Cùng năm, cô được chọn làm người mẫu ảnh, đóng MV. 1 năm sau đó, người đẹp 8X lấn sân diễn xuất. Kể từ đó tới nay, Bua Nalinthip ghi dấu ấn ở hàng loạt bộ phim đáng chú ý như Sóng Gió Cuộc Đời, Ngọn Lửa Đức Hạnh, Tình Chị Duyên Em,...

Trong khi đó, Win Veeraphan xuất thân trong gia đình giàu có. Khối tài sản của anh ước tính lên tới cả tỷ Baht Thái (gần 1000 tỷ đồng). Anh hiện đảm nhận chức vụ Phó giám đốc tại 1 ngân hàng nổi tiếng. Anh là chuyên gia tài chính trẻ tuổi tài cao, sở hữu năng lực chuyên môn đầy ấn tượng và có tương lai vô cùng rộng mở. Dù không hoạt động trong showbiz song Win lại quen mặt với khá nhiều khán giả Thái Lan do anh từng xuất hiện ở sự kiện của các tổ chức tài chính lớn cũng như những buổi diễn thuyết, hội thảo tại các trường đại học.

Bua góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách, sở hữu nhan sắc không tuổi. Ảnh: X