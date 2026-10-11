Bỏ qua nước hoa, túi thơm bỗng được săn đón: Vừa lưu hương vừa sang xịn chuẩn "old money"

Từng là món đồ gắn liền với những dịp lễ hội và văn hóa truyền thống, túi thơm nay bất ngờ trở lại như một món phụ kiện lifestyle được giới trẻ Trung Quốc săn đón. Không còn mang dáng vẻ cũ kỹ hay chỉ xuất hiện trong các dịp đặc biệt, những chiếc túi nhỏ xinh được làm mới với kiểu dáng, màu sắc và chất liệu đa dạng, vừa có công dụng tạo hương thơm, vừa trở thành điểm nhấn thú vị cho phong cách cá nhân. Sự trở lại này cũng diễn ra trong bối cảnh thị trường hương thơm Trung Quốc đang phát triển mạnh, khi người trẻ ngày càng xem mùi hương như một cách thể hiện cá tính, thư giãn và tạo cảm giác dễ chịu trong đời sống hàng ngày.

Túi thơm vốn không phải một phát minh mới. Trong văn hóa Trung Hoa, những chiếc túi nhỏ chứa thảo mộc, dược liệu hoặc các loại hương liệu đã tồn tại từ lâu, thường được sử dụng trong những dịp lễ hội, làm vật trang trí hoặc quà tặng mang ý nghĩa tốt đẹp. Điểm thú vị là món đồ truyền thống này đang được các thương hiệu và người trẻ đưa trở lại đời sống hiện đại theo một cách hoàn toàn khác. Những chiếc túi thơm ngày nay có thể xuất hiện trong phòng ngủ, tủ quần áo, ô tô hoặc được mang theo như một món phụ kiện nhỏ. Sự kết hợp giữa công năng tạo hương và giá trị thẩm mỹ khiến chúng không còn bị giới hạn trong phạm vi văn hóa truyền thống mà trở thành một sản phẩm lifestyle dễ tiếp cận hơn.

Một trong những điều khiến túi thơm trở nên hấp dẫn là người dùng không nhất thiết phải phụ thuộc vào một mùi hương có sẵn. Tùy sản phẩm, người dùng có thể lựa chọn hoặc kết hợp nhiều loại thảo mộc, hoa khô và nguyên liệu tạo hương để tạo ra "công thức" riêng. Có người thích những mùi thanh mát, nhẹ nhàng; người khác lại chuộng hương hoa, hương gỗ hoặc cảm giác ấm áp của các loại thảo mộc. Chính khả năng cá nhân hóa này phù hợp với tâm lý tiêu dùng mới, khi người trẻ không chỉ mua một món đồ vì công dụng mà còn quan tâm đến trải nghiệm và câu chuyện phía sau sản phẩm. Một chiếc túi thơm vì thế có thể trở thành món đồ thể hiện gu cá nhân chẳng khác gì một chai nước hoa hay nến thơm.

Nếu trước đây túi thơm thường có hình dáng đơn giản, những phiên bản hiện đại lại được chăm chút chẳng khác một món phụ kiện cao cấp. Vải gấm, vải nhung, lụa hoặc các chất liệu có họa tiết truyền thống được sử dụng để tạo nên lớp vỏ bên ngoài. Một số thiết kế còn được trang trí bằng dây tua rua, hạt ngọc, nút thắt, họa tiết thêu hoặc những chi tiết mang cảm hứng văn hóa phương Đông. Hình dáng cũng không còn giới hạn ở kiểu túi nhỏ hình chữ nhật mà có thể biến tấu thành hoa, trái cây, động vật, đồng xu hay những biểu tượng may mắn. Khi được phối cùng túi xách, chìa khóa hoặc treo bên hông túi, món đồ nhỏ này tạo nên một điểm nhấn vừa hoài cổ vừa hiện đại.

Sức hút của túi thơm không chỉ đến từ các xưởng thủ công hay thương hiệu nội địa. Một số nhà mốt và thương hiệu cao cấp như Gucci hya Fendi cũng khai thác hình thức trải nghiệm này thông qua workshop, hoạt động dành cho khách hàng hoặc quà tặng phiên bản đặc biệt. Đây là cách khá hiệu quả để biến một món đồ mang tính truyền thống thành trải nghiệm thương hiệu. Thay vì đơn thuần bán một sản phẩm có mùi thơm, khách hàng được tự tay lựa chọn nguyên liệu, phối mùi, trang trí túi và mang về thành phẩm mang dấu ấn cá nhân. Chính yếu tố "tự làm" và tính độc bản khiến túi thơm dễ tạo sức hút trên mạng xã hội, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ vốn yêu thích những trải nghiệm vừa đẹp mắt vừa có thể chia sẻ.

Sự trở lại của túi thơm cũng phản ánh một thay đổi lớn hơn trong cách người trẻ Trung Quốc tiêu dùng sản phẩm hương thơm. Nước hoa ngày càng được xem không chỉ là sản phẩm làm đẹp mà còn gắn với cảm xúc, cá tính và nhu cầu thư giãn. Một số khảo sát thị trường cho thấy phụ nữ vẫn là nhóm tiêu dùng hương thơm chủ đạo, trong khi nhóm tuổi 26-35 nổi bật ở nhiều phân khúc. Đáng chú ý, các sản phẩm hương thơm mang yếu tố văn hóa phương Đông cũng đang được quan tâm khi người tiêu dùng tìm kiếm những trải nghiệm vừa hiện đại vừa có sự kết nối với truyền thống.

Điều khiến xu hướng này đáng chú ý không nằm ở việc túi thơm "bỗng nhiên" xuất hiện, mà ở cách một món đồ cổ truyền được đưa ra khỏi không gian lễ hội để bước vào đời sống thường nhật. Người trẻ có thể treo một chiếc túi thơm trong tủ quần áo, đặt cạnh bàn làm việc, để trong xe hoặc mang theo bên mình. Với thiết kế đẹp, kích thước nhỏ và khả năng thay đổi mùi hương, túi thơm đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu: trang trí, tạo hương, thư giãn và thể hiện gu thẩm mỹ. Ngành hương thơm Trung Quốc cũng đang mở rộng mạnh sang những trải nghiệm và sản phẩm ngoài nước hoa truyền thống, trong đó yếu tố cảm xúc và giá trị trải nghiệm ngày càng được chú trọng.

Có lẽ chính sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại đã giúp túi thơm tìm được một vòng đời mới. Từ món đồ từng chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt, nay chúng trở thành vật dụng nhỏ xinh mà người trẻ có thể lựa chọn theo màu sắc, kiểu dáng và mùi hương yêu thích. Khi "hương thơm" ngày càng được nhìn nhận như một phần của lifestyle, túi thơm cũng có cơ hội vượt khỏi vai trò của một món đồ lưu niệm để trở thành phụ kiện dùng hàng ngày. Và đây có thể mới là điều thú vị nhất của xu hướng: đôi khi, một món đồ rất cũ chỉ cần được kể lại bằng ngôn ngữ thẩm mỹ mới là có thể trở thành một hot trend hoàn toàn mới.