Cuộc sống của nam Quán quân đạt điểm cao nhất trong lịch sử Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia

Đường Lên Đỉnh Olympia đã trải qua 25 mùa thi với nhiều nhà vô địch xuất sắc, nhưng đến nay, kỷ lục điểm số cao nhất tại một trận chung kết năm vẫn thuộc về Hồ Đắc Thanh Chương, cựu học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Đây cũng là một trong những cái tên được nhiều khán giả quan tâm khi nhắc đến các Quán quân nổi bật của chương trình.

Ngày 21/8/2016, Thanh Chương, khi ấy 17 tuổi, đã xuất sắc vượt qua ba đối thủ để giành vòng nguyệt quế Olympia năm thứ 16. Nam sinh xứ Huế kết thúc trận chung kết với 340 điểm, bỏ xa người về nhì là Lâm Vũ Tuấn với khoảng cách 85 điểm.

Đáng chú ý, Thanh Chương trả lời đúng 11/12 câu hỏi tại phần thi Khởi động, giành 110 điểm. Đến phần thi Về đích, anh tiếp tục trả lời chính xác cả ba câu hỏi trong gói 60 điểm. Chiến thắng này giúp nam sinh nhận phần thưởng 35.000 USD cùng chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng đầu tiên trong lịch sử chương trình.

Hồ Đắc Thanh Chương trong chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2016

Sau 10 năm, thành tích 340 điểm vẫn chưa có thí sinh nào vượt qua tại các trận chung kết năm đã tổ chức. Tuy nhiên, bên cạnh dấu ấn đặc biệt trên sân chơi tri thức, cuộc sống và sự nghiệp của Thanh Chương sau khi rời Olympia cũng có nhiều điều đáng chú ý.

Từng làm bồi bàn, phụ bếp trước khi gia nhập Google tại Australia

Sau khi giành chức vô địch, Hồ Đắc Thanh Chương lựa chọn sang Australia du học tại Đại học Công nghệ Swinburne, theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật phần mềm. Đây cũng là bước ngoặt mở ra hành trình học tập, làm việc và xây dựng cuộc sống tự lập của nam sinh từng nổi tiếng trên sóng truyền hình.

Ít ai biết rằng, dù sở hữu thành tích học tập nổi bật, Thanh Chương cũng từng trải qua những công việc làm thêm khá bình dị khi sinh sống ở nước ngoài.

Cụ thể, rong những năm du học, anh từng làm bồi bàn, phụ bếp để tích lũy thêm trải nghiệm. Đến năm 2020, Thanh Chương tiết lộ đang làm gia sư tại một trung tâm, chủ yếu hỗ trợ học sinh trung học chuẩn bị cho các kỳ thi tại Australia.

Bên cạnh chuyên ngành theo học, anh còn tìm hiểu thêm về Toán và Khoa học máy tính. Những năm tháng tại Australia không chỉ giúp Thanh Chương mở rộng kiến thức mà còn mang đến nhiều trải nghiệm trong cuộc sống thường ngày, từ làm thêm đến tự chăm sóc bản thân.

Hồ Đắc Thanh Chương tại Úc

Đáng chú ý, trong một lần chia sẻ trước đây, anh từng tiết lộ đã tăng khoảng 10 kg trong thời gian học tập ở nước ngoài. Đây cũng là một trong những thay đổi về ngoại hình của Quán quân Olympia sau khi rời ghế nhà trường.

Từ những công việc làm thêm thời sinh viên, Thanh Chương dần xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Đích thân anh chia sẻ, anh tốt nghiệp Đại học Swinburne vào năm 2022. Một năm sau, bắt đầu làm việc tại Google Sydney (Australia), một trong những văn phòng của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Thông tin này được chính Thanh Chương chia sẻ khi tham dự

Tại Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia vào tháng 10/2025, Thanh Chương cho rằng những kỳ thi học sinh giỏi thường yêu cầu kiến thức chuyên sâu, trong khi Olympia là sân chơi đòi hỏi sự hiểu biết rộng. Khi bước vào môi trường làm việc tại doanh nghiệp lớn, kiến thức chuyên môn vẫn rất quan trọng, nhưng càng phát triển trong sự nghiệp, khả năng nhìn nhận vấn đề toàn diện và phối hợp cùng người khác càng trở nên cần thiết.

Nói về công việc tại Google, Thanh Chương đặc biệt đề cao tinh thần hợp tác, tận dụng kinh nghiệm và thế mạnh của từng thành viên trong tập thể. Thay vì chỉ so sánh với những người xung quanh, anh đặt ra câu hỏi: "Ngày hôm nay mình đã tốt hơn ngày hôm qua chưa".

Hồ Đắc Thanh Chương trong Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia vào tháng 10/2025

Cuộc sống kín tiếng và lần trở lại Olympia sau 9 năm

Dù có bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp, Hồ Đắc Thanh Chương vẫn khá kín tiếng về đời sống cá nhân.

Anh hiếm khi chia sẻ hình ảnh hoặc thông tin riêng tư trên mạng xã hội. So với hình ảnh nam sinh đeo kính tại trận chung kết năm 2016, Thanh Chương đã có diện mạo chín chắn và trưởng thành hơn.

Tuy ít xuất hiện trước truyền thông, anh vẫn giữ liên hệ với những người từng tham gia Olympia. Trong cuộc phỏng vấn, Nguyễn Hoàng Khánh, Quán quân Olympia năm thứ 21, kể rằng từng được Thanh Chương đưa đến tham quan trụ sở Google tại Sydney. Trước đó, hai người còn cùng nhau tham gia hoạt động leo núi.

Đặc biệt, tháng 10/2025, Thanh Chương xuất hiện tại Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia. Đây cũng là lần đầu tiên anh trở lại trường quay sau 9 năm kể từ ngày đăng quang.

Hình ảnh đời thường của Quán quân nắm giữ kỷ lục của Đường Lên Đỉnh Olympia

Gặp lại những gương mặt quen thuộc và không khí của chương trình, Thanh Chương không giấu được sự xúc động. Anh chia sẻ bản thân cảm nhận được nguồn năng lượng tươi mới, giống như những ngày đầu tham gia Olympia.

Tròn một thập kỷ sau chiến thắng năm 2016, Hồ Đắc Thanh Chương không còn là nam sinh 17 tuổi đứng trên bục nhận vòng nguyệt quế. Từ một Quán quân Olympia đến người làm việc trong môi trường công nghệ quốc tế, hành trình của anh cho thấy cuộc thi năm ấy là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng không phải đích đến cuối cùng.

Trong khi kỷ lục 340 điểm vẫn là thành tích khiến khán giả nhớ đến Thanh Chương, câu chuyện về sự trưởng thành, những trải nghiệm đời thường và tinh thần không ngừng học hỏi tiếp tục tạo nên dấu ấn riêng của cựu Quán quân Olympia.