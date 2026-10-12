Phim 'Trại buôn người' thu hơn 400 tỷ đồng sau gần 3 tuần ra rạp

Theo số liệu của Box Office Vietnam tính đến ngày 11/10, phim Trại buôn người cán mốc 400 tỷ đồng sau gần 3 tuần công chiếu. Tác phẩm tiếp tục dẫn đầu phòng vé với khoảng 5.000 suất chiếu mỗi ngày, bỏ xa nhiều phim đang chiếu cùng thời điểm.

Riêng ngày 11/10, phim thu về hơn 18,5 tỷ đồng, tương đương hơn 195.000 vé bán ra. Thành tích này giúp bộ phim của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và nhà sản xuất Mèo Bích Trang trở thành tác phẩm Việt thứ 7 vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng, sau Mưa đỏ, Mai, Lật mặt 7: Một điều ước, Nhà bà Nữ, Thỏ ơi! và Bố già.

Phim “Trại buôn người” thu hơn 400 tỷ đồng.

Với tốc độ bán vé hiện tại, Trại buôn người được kỳ vọng tiếp tục bứt phá trong những ngày tới, hướng đến vị trí phim Việt ăn khách nhất năm 2026. Hiện danh hiệu này thuộc về Thỏ ơi! của Trấn Thành.

Tuy nhiên, thị trường phim Việt cũng đón thêm các tác phẩm mới. Án mạng xém hoàn hảo, có sự góp mặt của Anh Tú Atus, ra rạp từ ngày 9/10 nhưng chưa tạo được khoảng cách đáng kể với đối thủ dẫn đầu. Trong khi đó, Chị chị em em 3 đã lùi lịch phát hành đến ngày 31/10.

Trại buôn người do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, khởi chiếu từ 25/9. Phim khai thác đề tài xã hội hiện đại thông qua câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn.

Trong đó điều khán giả quan tâm chính là câu chuyện về những người bị dụ dỗ bởi lời mời “việc nhẹ, lương cao” rồi rơi vào đường dây buôn người, lừa đảo xuyên biên giới.

Nhân vật trung tâm Trần Duy Ny do Steven Nguyễn đảm nhận. Khi em gái bị cuốn vào đường dây buôn người ở khu vực biên giới, Ny lên đường tìm kiếm. Anh sau đó cùng bạn thân bị bắt và đưa vào một cơ sở lừa đảo. Từ đây, cả hai tìm cách sống sót và tìm đường thoát cùng những nạn nhân khác.

Với thành tích này, “Trại buôn người” thành phim Việt ăn khách thứ hai năm 2026, sau “Thỏ ơi”

Ngoài Steven Nguyễn, phim có sự góp mặt của Quách Ngọc Ngoan, Huỳnh Minh Kiên, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Tùng Mint,...

Theo ê-kíp, dự án mất khoảng 5 năm để hoàn thiện, trong đó 3 năm dành cho việc phát triển kịch bản, 2 năm quay và hậu kỳ. Phim có nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người cùng các trường đoạn hành động quy mô lớn.

Hơn 700 diễn viên được huy động cho một số đại cảnh. Tổng số diễn viên và thành viên đoàn phim trong quá trình sản xuất lên tới hơn 10.000 người. Với quy mô này, Trại buôn người được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục về số lượng thành viên đoàn phim và diễn viên tham gia.