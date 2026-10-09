Sao nữ theo đuổi Steven Nguyễn từ Trại Buôn Người ra tận ngoài đời, càng làm xấu mình càng hút triệu view

Dù không sở hữu ngoại hình chuẩn Hoa hậu hay mỹ nhân như các bạn diễn nữ khác, cô nàng Mũm (do Thiết Yến thể hiện) trong Trại Buôn Người vẫn gây chú ý không kém, thậm chí được yêu thích rộng rãi. Nhân vật bạn thân, sát cánh cùng Út Đẹt (Minh Kiên) và Ny (Steven Nguyễn) được nhớ đến bởi những mảng miếng hài hước, song cũng sở hữu số phận đặc biệt bậc nhất trong tất cả những nạn nhân trong phim.

Thiết Yến ghi điểm với vai Mũm trong Trại Buôn Người

Trong Trại Buôn Người, Mũm mang áo số 252, là bạn thân của Út Đẹt và cũng rơi vào cái bẫy tuyển dụng "đào lửa" đa quốc gia của đường dây buôn người. Đối mặt với nghịch cảnh sinh tử, cô nàng lại giữ vai trỏ là "cây hài" xoa dịu không khí, mang đến những khoảnh khắc duyên dáng, đúng lúc. Sau bộ phim, ai nấy đều ghi nhớ hình ảnh cô gái mũm mĩm, "nấm lùn" cùng mái tóc xoăn đặc trưng, đồng thời sở hữu đoạn kết độc lạ và gây bất ngờ nhất. Nếu Út Đẹt thành công thoát thân và thậm chí trở lại khu trại để cứu những người khác, thì Mũm không may bị tách ra, chuyển sang khu khác. Song, ở phần after-credit, chuyến xe của cô có dấu hiệu được giải cứu, và tin tốt này đã đến tai hai anh em Ny - Út Đẹt.

Thiết Yến lăn xả hết mình trong phim

Nữ diễn viên trẻ Thiết Yến vẫn chinh phục người xem bằng lối thoại tự nhiên, biểu cảm linh hoạt và nỗ lực "lăn xả" hết mình vì vai diễn. Điển hình như phân cảnh bị kẻ xấu lôi đi, Mũm đã nhanh trí giả vờ lên cơn co giật để tìm cớ ở lại, khiến người xem phải bật cười bất lực. Trước khi đến với Trại Buôn Người, Thiết Yến (hay Trần Thị Bé Xíu, có tên thật là Trần Thị Yến Nhi) chưa có vai diễn điện ảnh nổi bật nào. Cô nổi tiếng hơn với vai trò một TikToker sở hữu 1,1 triệu lượt người theo dõi. Những video cô nàng đăng tải chủ yếu xoay tình huống hài dài tập, trong đó cô không ngại làm xấu mình để gây cười cho người xem. Tính đến nay, Thiết Yến đã thu về hơn 19 triệu lượt thả tim trên TikTok, với hàng loạt video triệu view gây sốt.

Thiết Yến sở hữu kênh TikTok triệu view

Thực chất, Thiết Yến đã có giai đoạn được đào tạo về diễn xuất tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, dưới sự dìu dắt của nghệ sĩ Minh Nhí và Việt Hương. Cô cũng thường xuyên góp mặt trong một số vở kịch nói hay các bộ phim ngắn truyền hình, webdrama... để cọ xát, trau dồi kỹ thuật biểu diễn. Cho đến Trại Buôn Người, Thiết Yến mới chính thức nhận "quả ngọt" đầu tiên trong sự nghiệp, kéo theo nhiều cơ hội mới như dự án điện ảnh Sức Bật Trái Tim sắp ra mắt.

Thiết Yến hoạt động diễn xuất năng nổ

Đặc biệt trong thời gian này, Thiết Yến còn được khán giả "đẩy thuyền" dở khóc dở cười với bạn diễn Steven Nguyễn. Không khác gì Mũm, Thiết Yến thường xuyên có những giây phút "theo đuổi", ngỏ lời yêu với Steven Nguyễn ngoài đời, nhất là ở hậu trường hay các sự kiện cinetour. Nam diễn viên cũng rất tích cực hưởng ứng, pha trò cùng đàn em, tạo nên cặp bài trùng tưởng không hợp mà hợp không tưởng mới của Vbiz.