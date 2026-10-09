Đội tuyển Việt Nam tuyển gấp người mới cho HLV

Đội tuyển Việt Nam vừa kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia với vị trí thứ tư chung cuộc. Thầy trò HLV Kim Sang Sik không thể giành huy chương sau thất bại trước Malaysia trong trận tranh hạng ba ngày 5/10.

Ngay sau giải đấu, ban huấn luyện tuyển Việt Nam cũng ghi nhận sự thay đổi nhân sự khi trợ lý số một Kim Do Heon kết thúc hợp đồng ngắn hạn. Trước đó, ông được bổ nhiệm để đồng hành cùng đội tuyển tại hai giải đấu ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.

Kim Do Heon bắt đầu làm việc với tuyển Việt Nam từ cuối tháng 6/2026. Cựu tuyển thủ Hàn Quốc từng tham dự World Cup 2006 được đánh giá có nhiều đóng góp trong quá trình tổ chức tập luyện và phân tích chiến thuật, hỗ trợ HLV Kim Sang Sik chuẩn bị cho các trận đấu.

Như vậy, sau khi trợ lý thân cận Kim Do Heon chính thức chia tay đội bóng, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải tìm người thay thế trước đợt FIFA Days tháng 11.

Việc Kim Do Heon ra đi đồng nghĩa HLV Kim Sang Sik phải tìm kiếm trợ lý số một mới lần thứ tư kể từ khi bắt đầu công việc tại Việt Nam. Trước đó, hai cộng sự người Hàn Quốc là Choi Won Kwon và Lee Jung Soo cũng lần lượt chia tay đội tuyển.

Choi Won Kwon rời ban huấn luyện tuyển Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 vào đầu năm 2025 để chuyển sang dẫn dắt CLB Thanh Hóa. Đến tháng 3/2025, cựu tuyển thủ Hàn Quốc Lee Jung Soo được lựa chọn thay thế. Tuy nhiên, sau khoảng một năm làm việc, ông cũng quyết định chuyển sang Thái Lan tiếp tục sự nghiệp.

Trong số những trợ lý từng đồng hành cùng HLV Kim Sang Sik, Lee Jung Soo được đánh giá là nhân vật có dấu ấn chuyên môn nổi bật, đặc biệt trong việc xây dựng các phương án tấn công từ tình huống cố định.

Dưới sự hỗ trợ của vị trợ lý này, tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam từng ghi nhiều bàn thắng từ những pha bóng cố định, trong đó có các tình huống phạt góc được tổ chức theo bài.

Việc liên tục thay đổi cộng sự thân cận khiến chiến lược gia người Hàn Quốc một lần nữa phải kiện toàn đội ngũ chuyên môn, đặc biệt trong bối cảnh tuyển Việt Nam vừa trải qua giải đấu không đạt được thành tích như kỳ vọng.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ tiếp tục tập trung trong dịp FIFA Days tháng 11. Vì vậy, HLV Kim Sang Sik cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần sớm lựa chọn một trợ lý người Hàn Quốc phù hợp để đảm bảo công tác chuẩn bị cho đợt hội quân tiếp theo. Đây sẽ là lần thứ tư nhà cầm quân người Hàn Quốc tìm kiếm trợ lý số một mới trong thời gian làm việc với bóng đá Việt Nam.

Theo bảng xếp hạng FIFA sau FIFA Days tháng 9.2026, tuyển Việt Nam đứng thứ 99 thế giới. Thứ hạng này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có lợi thế trong quá trình phân nhóm vòng loại World Cup 2030, nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục áp dụng thể thức tương tự kỳ vòng loại trước.

Theo phương án dự kiến, vòng loại thứ nhất diễn ra vào tháng 3.2027, với 20 đội có thứ hạng FIFA thấp nhất châu Á. Các đội được chia thành 10 cặp, thi đấu lượt đi và lượt về để xác định 10 đội giành quyền đi tiếp. Tại vòng loại thứ hai, 10 đội thắng vòng đầu sẽ cùng 26 đội có thứ hạng cao hơn tạo thành 36 đội, chia vào 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt; hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại thứ ba.

Với vị trí hiện tại, Việt Nam cùng Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia được kỳ vọng tránh vòng loại thứ nhất. Tuy nhiên, thứ hạng FIFA vẫn có thể thay đổi sau đợt FIFA Days tháng 11.2026, trước khi quá trình phân nhóm được xác định chính thức.

(Tổng hợp)