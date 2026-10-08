Bí ẩn án treo giò của Đình Bắc

Tại trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, Đình Bắc nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu. LĐBĐ châu Á (AFC) sau đó công bố án phạt dành cho tiền đạo xứ Nghệ là treo giò 2 trận. Theo quy định, án treo giò được áp dụng cho các giải đấu thuộc cấp độ U23. Tuy nhiên, Đình Bắc không còn cơ hội dự thêm giải đấu nào thuộc độ tuổi U23 do AFC tổ chức vì quá tuổi. Do đó, án phạt sẽ được chuyển sang cấp ĐTQG.

Theo tính toán, trong năm 2026, đội tuyển Việt Nam có 1 trận thuộc giải đấu cho AFC tổ chức là gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Như vậy, tính đến trước Asian Cup 2027, Đình Bắc đã thi hành án treo giò được 1 trận và chỉ còn phải vắng mặt 1 trận đấu nữa.

Đình Bắc bị treo giò 2 trận tại Asian Cup 2027?

Nhưng một số nguồn tin cho biết, AFC vẫn chưa trừ 1 trận treo giò cho Đình Bắc. Lý do vì Đình Bắc đã không được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐTQG trong đợt tập trung tháng 3/2026 để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Thời điểm đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia (tháng 3/2026), Đình Bắc vẫn còn trong lứa tuổi U23 Việt Nam. Vì vậy, 2 trận treo giò vẫn bảo lưu cho Asian Cup 2027.

Đây là vấn đề gây tranh luận trong giới chuyên môn và người hâm mộ. Quy định trong điều 38.2 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC trên thực tế không quy định rõ ràng về việc một cầu thủ được tính là đã thi hành án treo giò nếu được triệu tập lên đội tuyển trong loạt trận đấu chính thức.

Ngoài ra, Đình Bắc đã thi đấu cho ĐTQG Việt Nam từ năm 2023. Kể từ đó, anh song song khoác áo cả ĐTQG và U23. Sẽ là bất hợp lý nếu chỉ tính Đình Bắc là cầu thủ U23 vào thời điểm tháng 3/2026.

Nếu thực sự Đình Bắc bị treo giò tới 2 trận đầu tiên tại Asian Cup 2027, đó sẽ là tổn thất cực lớn cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Một số ý kiến cho rằng LĐBĐ Việt Nam có thể đưa ra ý kiến với AFC về vấn đề này nhằm giúp cho tiền đạo xứ Nghệ tránh được việc phải thi hành cả 2 trận treo giò ở giải đấu quan trọng như Asian Cup.