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Nam ca sĩ SN 1993 quê Hưng Yên nói lý do rời TP.HCM về Hà Nội

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"Với tôi, Hà Nội có gì đó khó tả, rất cuốn hút tôi" – Đông Hùng nói.

Mới đây, tại chương trình Khách sạn 5 sao, ca sĩ Đông Hùng đã chia sẻ lý do anh rời TP.HCM về lại Hà Nội.

Anh nói: "Công việc giúp tôi được đi rất nhiều nơi, được thưởng thức rất nhiều món ăn. Nhưng đối với tôi, những món như thịt rang cháy cạnh, cà muối với bát canh thực sự ngon hơn sơn hào hải vị.

Nam ca sĩ SN 1993 quê Hưng Yến nói lí do rời TP.HCM về Hà Nội - Ảnh 1.

Đông Hùng

Thực ra, sau khi tham gia cuộc thi Vietnam Idol, tôi đã có một khoảng thời gian khá dài hoạt động ở TP.HCM. Nhưng sau đó, tôi quyết định quay trở lại Hà Nội. Với tôi, Hà Nội có gì đó khó tả, rất cuốn hút tôi".

Về hành trình âm nhạc của mình, Đông Hùng tâm sự: "Một điều mà tất cả các nghệ sĩ đều mong muốn là khi xuất hiện ở bất cứ sân khấu nào, khán giả luôn nhận ra mình, không nhầm lẫn mình với ai cả.

Lúc mới đi hát, tôi thường bị nhầm lẫn với nhiều người khác vì tôi còn trẻ, chưa có được dấu ấn nhất định trong lòng khán giả.

Tôi là người hát rất nhiều thể loại âm nhạc. Tôi nghĩ niềm vui của mình là không phải cố định bản thân ở bất kỳ dòng nhạc nào cả. Cứ lên sân khấu thì hát nhạc nào cũng được, đấy vẫn là tôi".

Nam ca sĩ SN 1993 quê Hưng Yến nói lí do rời TP.HCM về Hà Nội - Ảnh 2.

Về kỷ niệm trình diễn tại concert Tổ quốc trong tim, Đông Hùng nói: "Đối với tôi, đó là kỷ niệm cực kỳ khó quên. Tôi vinh dự khi được đứng tại sân khấu đó và được hòa giọng cùng 50 nghìn khán giả, không thể nào quên được.

Toàn bộ cảm xúc trong đêm diễn đó hoàn toàn là bộc phát hết, kể cả những câu hô, hò. Sau khi chương trình xong, tôi về được mọi người gửi clip cho thì thực sự xúc động".

Đông Hùng sinh năm 1993 tại Hưng Yên. Anh là nam ca sĩ theo đuổi dòng nhạc Pop Rock, sở trường với chất giọng nam cao đầy nội lực. Nam ca sĩ bắt đầu ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi nhận giải "Ca sĩ triển vọng" tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012 và xuất sắc lọt vào Top 3 Vietnam Idol 2014.

Dù từng trải qua quãng thời gian chật vật gánh vác nợ nần gia đình, Đông Hùng vẫn kiên trì theo đuổi nghệ thuật và ngày càng khẳng định vị thế trên sân khấu nhạc Việt.

Hiện tại, nam ca sĩ có sự nghiệp vững vàng cùng mái ấm gia đình hạnh phúc bên bà xã và con gái.

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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