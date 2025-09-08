Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2,4 triệu người không tin đây là Steven Nguyễn, mỹ nam đẹp nhất Mưa Đỏ làm sao thế này?

08-09-2025 - 16:36 PM | Lifestyle

Visual của Steven Nguyễn - mỹ nam phản diện gây sốt Mưa Đỏ khiến khán giả bất ngờ, không thể nhận ra

Cơn sốt Mưa Đỏ không chỉ nằm ở doanh thu khủng, đạt top 1 mọi thời đại tại Việt Nam, mà còn giúp cho nhiều diễn viên trong phim "một bước lên mây", nổi tiếng khắp cả nước. Trong số đó, Steven Nguyễn (vai phản diện Quang) đã trở thành cái tên gây sốt nhờ diễn xuất ấn tượng và visual thu hút. Thế nhưng hiện tại lôi cuốn thì quá khứ lại càng "dữ dội" hơn, khi một hình tượng cũ của Steven Nguyễn được lan truyền trên MXH, thu hút triệu view.

2,4 triệu người không tin đây là Steven Nguyễn, mỹ nam đẹp nhất Mưa Đỏ làm sao thế này?- Ảnh 1.

Cụ thể, đoạn video ghi lại Steven Nguyễn trong phim truyền hình Con Hơn Cha nhiều năm về trước. Trong phim, nhân vật của anh gây chú ý bởi những cử chỉ điệu đà, nữ tính, khiến khán giả không khỏi bật cười. Không ngờ rằng khoảnh khắc này của Steven Nguyễn giờ đã được netizen đào lại sau thành công của Mưa Đỏ

2,4 triệu người không tin đây là Steven Nguyễn, mỹ nam đẹp nhất Mưa Đỏ làm sao thế này?- Ảnh 2.

2,4 triệu người không tin đây là Steven Nguyễn, mỹ nam đẹp nhất Mưa Đỏ làm sao thế này?- Ảnh 3.

Visual và hình tượng cũ của Steven Nguyễn gây sốt trở lại

Thậm chí, hai bạn diễn của anh là Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang trong Mưa Đỏ cũng đã quay video phản ứng với cảnh phim này, thu hút tới 2,4 triệu lượt xem. Khán giả để lại hàng loạt bình luận bày tỏ sự bất ngờ và thích thú, không tin nổi rằng “mỹ nam 6 múi” với vẻ ngoài nam tính, lạnh lùng trong Mưa Đỏ từng có vai diễn có phần ẻo lả, hài hước đến vậy. 

Quá khứ của Steven Nguyễn khiến bạn diễn Mưa Đỏ bật cười (Nguồn: Đình Khang)

Song, điều này cũng cho thấy để có được danh tiếng như hôm nay, Steven Nguyễn đã trải qua thời gian dài thăng trầm với diễn xuất. Trong những năm đầu sự nghiệp, sao nam 9X từng bị phê bình về khả năng diễn xuất, liên tục bị loại ở các buổi casting. Anh từng phải làm thêm công việc soát vé để mưu sinh, chỉ được giao những vai quần chúng nhỏ. Bước ngoặt chỉ đến với Steven Nguyễn khi anh tham gia phim chiếu mạng Bi Long Đại Ca, ghi dấu ấn với hình tượng "soái ca" mạnh mẽ. Sau đó phải đến Mưa Đỏ, Steven Nguyễn mới được công chúng cả nước biết đến và yêu thích, thậm chí có phần vượt cả dàn cast chính.

Nữ diễn viên đẹp nhất miền Nam: Nhan sắc trăm năm có một, diễn hay hát đỉnh không ai đọ nổi

Theo Thành Vũ

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ nhân Hà thành lấy chồng Sài Gòn giàu có: Chồng cho 24 tỷ mua sắm, mẹ 2 con trẻ đẹp như gái 18

Mỹ nhân Hà thành lấy chồng Sài Gòn giàu có: Chồng cho 24 tỷ mua sắm, mẹ 2 con trẻ đẹp như gái 18 Nổi bật

7 thói quen âm thầm nhưng lại là dấu hiệu bạn đang ngày càng giàu có

7 thói quen âm thầm nhưng lại là dấu hiệu bạn đang ngày càng giàu có Nổi bật

Chi Pu diễn sung tới nỗi mẻ cả răng, sự cố “ối dồi ôi” nhất sự nghiệp là đây chứ đâu!

Chi Pu diễn sung tới nỗi mẻ cả răng, sự cố “ối dồi ôi” nhất sự nghiệp là đây chứ đâu!

16:10 , 08/09/2025
Phan Đinh Tùng hé lộ sự thật sau tin đồn nhận 8 tỷ bản quyền “Khúc hát mừng sinh nhật”

Phan Đinh Tùng hé lộ sự thật sau tin đồn nhận 8 tỷ bản quyền “Khúc hát mừng sinh nhật”

15:50 , 08/09/2025
Công chúa chạy vội ngã thẳng vào hoàng tử SOOBIN, khoảnh khắc vỗ về khiến netizen vừa cười vừa thương!

Công chúa chạy vội ngã thẳng vào hoàng tử SOOBIN, khoảnh khắc vỗ về khiến netizen vừa cười vừa thương!

15:38 , 08/09/2025
NSND vừa bị tai nạn: “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến 1 điều duy nhất”

NSND vừa bị tai nạn: “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến 1 điều duy nhất”

15:32 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên