Trấn Thành lập tức có động thái khi Mưa Đỏ đạt top 1 doanh thu phòng vé

07-09-2025 - 19:38 PM | Lifestyle

Mưa Đỏ chính thức soán ngôi top 1 doanh thu phòng vé của Mai - bộ phim do Trấn Thành làm đạo diễn.

Mới đây, bộ phim Mưa Đỏ đã chính thức đạt doanh thu 551,4 tỷ đồng. Với thành tích này, bộ phim đề tài chiến tranh của đạo diễn Đặng Thái Huyền trở thành phim Việt có doanh thu phòng cao nhất mọi thời đại. Điều này đồng nghĩa, Mưa Đỏ đã vượt được Mai (Bộ phim từng có doanh thu cao nhất Việt Nam) chỉ trong vòng 2 tuần.  

Trước thông tin này, Trấn Thành (đạo diễn của bộ phim Mai) đã đăng tải dòng chia sẻ chúc mừng trên trang cá nhân của mình. “Chúc mừng Mưa Đỏ trở thành phim top 1 Doanh thu phòng vé”, Trấn Thành viết. 

Bài chia sẻ của anh nhanh chóng thu hút một lượng lớn tương tác chỉ sau 1 giờ đồng đăng tải. Hơn 5.400 người đã để lại bình luận và 100.000 lượt tương tác với bài viết. 

Không chỉ Trấn Thành, Lý Hải (Đạo diễn của Lật mặt 7) cũng đăng dòng trạng thái chúc mừng cho thành tích của “Mưa Đỏ”. 

Việc Mưa Đỏ trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử đã thu hút sự chú ý của những người yêu điện ảnh. Nhiều người đã truy cập vào trang chủ của Box Office Việt Nam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập) để cập nhật về thông tin này. Việc này khiến cho website bị quá tải, không thể truy cập. 

Trên Fanpage chính thức của mình, Box Office Vietnam cho biết trang chủ ghi nhận lượng traffic tăng gấp hơn 100 lần ngày thường. “Chúng tôi tạm thời chuyển hướng truy cập sang bài post Facebook này để giảm áp lực cho trang web”, đơn vị này cho biết. 

Theo đó, Mưa Đỏ lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn…

Bộ phim cũng nhận được nhiều lợi khen ngợi của giới chuyên môn, trở thành đề tài đứng đầu về độ thảo luận. Trên mạng xã hội, từ khóa “Mưa Đỏ” liên tục nằm trong top tìm kiếm, với hàng nghìn bài đăng và bình luận từ khán giả.

Đinh Anh

Đời sống pháp luật

