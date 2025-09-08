Từ hôm nay, hàng triệu người dân Hải Phòng nhận tin vui

Theo báo điện tử TP Hải Phòng, bắt đầu từ hôm nay (8/9), địa phương này tổ chức xe ô tô đưa đón miễn phí người dân tham quan Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tại tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Khách tham quan khám phá, tìm hiểu thông tin về những công trình cảng biển đặc trưng của thành phố Hải Phòng trưng bày, giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Báo điện tử TP Hải Phòng

Theo đó, thành phố bố trí 2 điểm đón và trả người dân tại Đông Hải Phòng và Tây Hải Phòng. Tại Đông Hải Phòng, địa điểm đón và trả khách tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Tiệp (Lạch Tray, thành phố Hải Phòng). Tại Tây Hải Phòng, điểm đón và trả khách tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, đường Thanh Niên, thành phố Hải Phòng (thành phố Hải Dương cũ).

Thời gian đón, trả người tham quan triển lãm bắt đầu từ ngày 8/9 và kéo dài đến hết ngày 15/9.

Buổi sáng, từ 8h- 8h30, xe ô tô đón người dân tại hai địa điểm trên đi Hà Nội tham quan. Buổi chiều, từ 15h- 15h 30, ô tô đưa người dân từ triển lãm trở lại hai địa điểm trên của thành phố Hải Phòng.

Người dân tham quan triển lãm chỉ cần đến 2 địa điểm trên, không phải đăng ký, không hạn chế số lượng. Người dân có thể liên hệ với các số đường dây nóng: Phạm Tuấn Phong (0904.394.858), Đỗ Hoàng Lương (0913.354.472).

Trong sáng 8/9, một số đoàn xe đưa đón người dân TP Hải Phòng đi Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia đã được khởi hành. Ảnh: Fanpage TP Hải Phòng

Theo đó, triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã khai mạc từ ngày 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Lấy cảm hứng từ kết cấu của thành Cổ Loa xa xưa, không gian triển lãm được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 8 phân khu trưng bày, chia theo từng giai đoạn lịch sử, tái hiện sống động các dấu mốc trong hành trình đầy vẻ vang của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc biệt, sự góp sức của các tập đoàn công nghệ đã mang đến triển lãm chuyên đề về Đảng được số hóa toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp cả không gian thực và không gian số, áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến: sách tương tác mapping; tường "Triệu cánh tay – Một niềm tin; công nghệ thực tế tăng cường AR và công nghệ thực tế ảo VR.

Chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet, hệ thống triển lãm trực tuyến 3D kết hợp không gian thực giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài có thể "dạo bước" qua từng phân khu, tương tác với hình ảnh chân thực, sống động chẳng khác nào đứng ngay tại triển lãm. Bên cạnh đó, hệ thống Chat AI và robot hỗ trợ chỉ dẫn, giải đáp thắc mắc và gợi mở thêm những lát cắt lịch sử một cách gần gũi, thân thiện.